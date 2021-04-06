2018 Hyundai KONA

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2670 Stevenage Dr, Ottawa, ON K1G 5N2
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FRESH LEASE RETURN... BALANCE OF FACTORY WARRANTY... THIS CAR COMES TO US DIRECTLY FROM HYUNDAI... A NON SMOKER CAR WITH CLEAN CARFAX HISTORY REPORT AND NO ACCIDENTS… THIS CAR IS IN EXCELLENT CONDITION... LOADED WITH OPTIONS... WE ARE SELLING WITH FULL SAFETY CHECK AND DEALER GURANTEE... PUT THIS ONE AT THE TOP OF YOUR LIST... A MUST SEE… CALL OR COME IN TO 2670 STEVENAGE DR.
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