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2018 Hyundai KONA

32,412 KM

Details Description Features

$20,400

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Car Connect Inc.

613-737-6534

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2018 Hyundai KONA

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Essential

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2018 Hyundai KONA

Essential

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Car Connect Inc.

2670 Stevenage Dr, Ottawa, ON K1G 5N2

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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32,412KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6852866
  • VIN: KM8K12AAXJU116126

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 32,412 KM

Vehicle Description

FRESH LEASE RETURN...  BALANCE OF FACTORY WARRANTY...  THIS CAR COMES TO US DIRECTLY FROM HYUNDAI... A NON SMOKER CAR WITH CLEAN CARFAX HISTORY REPORT AND NO ACCIDENTS…  THIS CAR IS IN EXCELLENT CONDITION... LOADED WITH OPTIONS...  WE ARE SELLING WITH FULL SAFETY CHECK AND DEALER GURANTEE... PUT THIS ONE AT THE TOP OF YOUR LIST... A MUST SEE…  CALL OR COME IN TO 2670 STEVENAGE DR.

FINANCE THIS KONA WITH LOW PAYMENTS.

WE TAKE TRADES.

SEE A VIDEO WALKAROUND RIGHT HERE: https://www.youtube.com/watch?v=RjMulsuYd_8

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Anti-Theft System
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cargo shade
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Android Auto
Apple CarPlay
Bucket Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Heated Front Seat(s)
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Warranty Available
Warranty Included
Balance of Factory Warranty
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Back-Up Camera
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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