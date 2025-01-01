Menu
2018 TOYOTA COROLLA iM – [INSERT KM] KM!
RELIABLE, VERSATILE & STYLISH HATCHBACK WITH GREAT UTILITY!
1.8 L ENGINE WITH CHOICE OF MANUAL OR CVT TRANSMISSION, BOOSTING EFFICIENCY + FUN TO DRIVE.
HATCHBACK DESIGN FOR EXTRA CARGO SPACE – PERFECT FOR DAILY DRIVES OR WEEKEND GETAWAYS!
WELL-EQUIPPED WITH PREMIUM FEATURES: 17″ ALLY WHEELS, LED DAYTIME RUNNING LIGHTS, TOUCHSCREEN MEDIA, HEATED FRONT SEATS, KEYLESS ENTRY (MARKET DEPENDENT).
EASY FINANCING AVAILABLE!

ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER
DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING ARE EXTRA. FINANCING CHARGES APPLY (BANK FINANCING FEE, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$CALL

+ taxes & licensing

Used
CALL
Excellent Condition
VIN JTNKARJE7JJ566717

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Doors 4-door
  • Mileage 0

Vehicle Description

2018 TOYOTA COROLLA iM – [INSERT KM] KM!
RELIABLE, VERSATILE & STYLISH HATCHBACK WITH GREAT UTILITY!
1.8 L ENGINE WITH CHOICE OF MANUAL OR CVT TRANSMISSION, BOOSTING EFFICIENCY + FUN TO DRIVE.
HATCHBACK DESIGN FOR EXTRA CARGO SPACE – PERFECT FOR DAILY DRIVES OR WEEKEND GETAWAYS!
WELL-EQUIPPED WITH PREMIUM FEATURES: 17″ ALLY WHEELS, LED DAYTIME RUNNING LIGHTS, TOUCHSCREEN MEDIA, HEATED FRONT SEATS, KEYLESS ENTRY (MARKET DEPENDENT).
EASY FINANCING AVAILABLE!

 

ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER
DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING ARE EXTRA. FINANCING CHARGES APPLY (BANK FINANCING FEE, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Cargo shade

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Exterior

Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels

Comfort

Climate Control

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

