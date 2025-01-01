Menu
<p dir=ltr style=line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>HERE’S YOUR CHANCE TO OWN A VEHICLE THAT TICKS ALL THE BOXES: </span></p><p dir=ltr style=line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>THE 2019 CHEVROLET BLAZER GIVES YOU BOLD STYLE, MODERN CAPABILITY, AND EVERYDAY PRACTICALITY.</span></p><p dir=ltr style=line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>IMAGINE DRIVING SOMETHING THAT TURNS HEADS BUT ALSO KEEPS UP WITH YOUR LIFE — FAMILY DUTIES, WEEKEND GET-AWAYS, WORK-RUNS — ALL IN ONE HANDSOME PACKAGE. YOU’RE GETTING AN SUV THAT’S NOT OVERLY BIG, SO IT STAYS MANAGEABLE AND ECONOMICAL, YET STILL OFFERS THE COMFORT AND SPACE YOU NEED.</span></p><p><span id=docs-internal-guid-0c988b3a-7fff-c7ed-65ed-73644aa3ef55></span></p><p dir=ltr style=line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;>WITH CHEVROLET’S BUILD QUALITY BEHIND IT AND A MODEL YEAR THAT MEANS YOU’RE STILL GETTING THE BENEFITS OF RECENT AUTOMOTIVE ADVANCEMENTS, YOU’RE MAKING A SMART MOVE. IF YOU WANT A VEHICLE THAT DOES MORE THAN JUST “GET YOU THERE” — SOMETHING YOU’LL ENJOY, TRUST, AND FEEL GOOD DRIVING — LET’S TAKE IT FOR A SPIN AND I’LL SHOW YOU WHAT IT BRINGS TO THE TABLE.”</span></p><p dir=ltr style=line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;> </p><p dir=ltr style=line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;><span style=font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;><strong style=font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, Open Sans, Helvetica Neue, sans-serif; font-size: medium; white-space-collapse: collapse;>**ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER**</strong><br style=font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, Open Sans, Helvetica Neue, sans-serif; font-size: medium; white-space-collapse: collapse; /><br style=font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, Open Sans, Helvetica Neue, sans-serif; font-size: medium; white-space-collapse: collapse; data-start=318 data-end=321 /><span style=font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, Open Sans, Helvetica Neue, sans-serif; font-size: medium; white-space-collapse: collapse;>DRIVETOWNOTTAWA.COM, COME VISIT US/VENEZ NOUS VISITER! **TAXES AND LICENSING ARE EXTRA. FINANCING CHARGES ARE APPLICABLE EXAMPLE: BANK FINANCING FEE, PPSA, INTEREST CHARGES **QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE</span></span></p>

Location

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7

613-822-2725

Vehicle Description

Vehicle Features

Packages

Interior

Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Seating

Leather Seats
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)

Mechanical

4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire

Exterior

Daytime Running Lights
HID Headlights
Aluminum Wheels
Power Liftgate
Privacy Glass

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Buy From Home Available

Remote Buying Options
E-Sign Documents
Local Delivery
Local Test Drive Delivery

* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

