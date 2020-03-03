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2019 Chevrolet Corvette

Z06 3LZ 3LZ, Z06, AUTO, HUD, CANADIAN CAR, ONE OWNER, CLEAN CARFAX

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2019 Chevrolet Corvette

Z06 3LZ 3LZ, Z06, AUTO, HUD, CANADIAN CAR, ONE OWNER, CLEAN CARFAX

Location

Myers Automotive Group

1200 Baseline Rd, Ottawa, ON K2C 0A6

613-225-2277

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$99,995

+ taxes & licensing

  • 2,541KM
  • Used
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  • Listing ID: 4800093
  • Stock #: P-5541A
  • VIN: 1G1YU2D68K5601706
Exterior Colour
Blade Silver Metallic
Body Style
Coupe
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Rear Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
2-door
650 HP BEAST- CERTIFIED

Compare at $102995 - Myers Cadillac is just $99995!

Just landed- Like new 2019 Corvette Z06 3LZ Coupe- 195 - JET BLACK19I -
1SZ -3LZ - PREFERRED EQUIPMENT GROUP PREFERRED EQUIPMENT GROUP
5A7 - SPARE WHEEL NONE6X1 -
719 -7X1 -
8X2 -9L3 - SPARE TIRE DELETE
9X2 -A2X -
AAB - MEMORY PACKAGEAAV -
AG2 - POWER PASSENGER SEAT, 6 WAYAJ7 -
AJK -AL0 - PASSENGER SENSING SYSTEM
AP9 - CARGO NETAQ9 - GT BUCKET SEATS
AXJ -B4H -
B4Z -BBT -
BGR - PLANT CODE BOWLING GREEN, KYBTV - REMOTE VEHICLE START
CFA - BODY COLOURED ROOF PANELCFV - VISIBLE CARBON FIBRE GROUND EFFECTS PACKAGE
CJ2 - AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, DUAL ZONED42 - LUGGAGE SHADE
DD0 - POWER, HEATED EXT. MIRRORS WITH DRIVER SIDE AUTO-DIMMINGDD8 - AUTO DIMMING REARVIEW MIRROR
E2C -EFR - CARBON FLASH EXTERIOR VENTS
EYK - CHROME BADGE PACKAGEFAY - CARBON FIBRE INSTRUMENT PANEL TRIM
FE6 -FE9 -
FHO -G96 -
GAN - BLADE SILVER METALLICGXB -
I19 - ENGINEERING YEAR 2019IL5 -
IO6 - MYLINK RADIO AVEC NAVIGATIONIWE - SUEDE CUSTOM INTERIOR TRIM PKG
J56 - BRAKES, FRONT/REAR DISCS, ABS HEAVY DUTYJ6F - RED BRAKE CALIPERS
KNP - HD COOLING SYSTEM - TRANS.KNR - AXLE COOLING SYSTEM
KQV - VENTILATED SEATSLHD -
LT4 - 6.2L SUPERCHARGED DI V8M5U - 8-SPEED PADDLE SHIFT AUTOMATIC
MBC -N38 - PWR TELESCOPING STEERING WHEEL
NK4 -NPP - PERFORMANCE EXHAUST SYSTEM
NTB -Q6B - CHROME ALUMINUM WHEELS
R9Z - TRACKING OPTIONRWL -
SLL -T4F - HID HEADLAMPS
U19 -U2K - SIRIUSXM RADIO(TM). INCLUDES A 3-MONTH TRIAL.
U2L - HD RADIOUE1 - ONSTAR
UG1 - UNIVERSAL HOME REMOTEUHS -
UQS - BOSE(R) SPEAKER SYSTEM W/BASS BOXUQT - PERFORMANCE DATA AND VIDEO RECORDER, INCLUDES FRONT VISION CAMERA AND NAVIGATION SYSTEM
UTJ -UTT -
UTU -UTV -
UV6 - HEAD-UP DISPLAY (HUD)UVJ -
V03 -V05 -
V8E -VA5 -
VH9 -VHM -
VLI - REAR CARGO AREA MAT (LPO-DEALER INSTALLED)VRG -
VRH -VRK -
VRL -VRR -
VT7 -VV4 - 4G LTE WI-FI HOTSPOT
VYW - PREMIUM FLOOR MATS W/Z06 LOGO (LPO-DEALER INSTALLED)WMK - 2019 MODEL YEAR
XFK -XL8 -
YM8 - LPO IDENTIFIERZ49 - CANADIAN BASE EQUIPMENT
Z52 - DRY SUMP

To apply right now for financing use this link : https://creditonline.dealertrack.ca/Web/Default.aspx?Token=b35bf617-8dfe-4a3a-b6ae-b4e858efb71d&Lang=en



All prices include Admin fee and Etching Registration, applicable Taxes and licensing fees are extra.
Come by and check out our fleet of 40+ used cars and trucks and 190+ new cars and trucks for sale in Ottawa. o~o
Powertrain
  • Rear Wheel Drive
Comfort
  • Air filtration system with pollen filter
Additional Features
  • Cargo Net
  • Oil life monitoring system
  • Performance data and video recorder
  • Engine access, rear-opening hood
  • Steering, power, speed-sensitive rack-and-pinion, variable ratio
  • Glass, Solar-Ray light-tinted
  • Wipers, front intermittent
  • Antenna, integral, hidden
  • Seat adjusters, driver and passenger 8-way
  • Windows, power with driver and passenger Express-Down/Up
  • Cruise control, electronic with set and resume speed
  • Air conditioning, dual-zone automatic climate control with individual climate settings for driver and dedicated passenger controls and outside temperature display
  • Defogger, rear-window, electric
  • Visors, driver and passenger illuminated vanity mirrors
  • Lighting, interior with courtesy, cargo and glovebox
  • Hatch release, push button open
  • Seat adjusters, power bolster and power lumbar
  • Driver Information centre, colour
  • Head-Up Display with colour readouts for street mode, track mode with g-meter, vehicle speed, engine rpm
  • Steering wheel controls, audio, voice recognition and Driver Information centre
  • Storage, with electric locking glovebox, behind screen storage, centre console and rear compartment with cover
  • Universal Home Remote includes garage door opener, 3-channel programmable, located on driver visor
  • Cooler, rear differential
  • Dry sump oil system
  • Audio system feature, Bose advanced 10-speaker system with bass box
  • Custom Leather Wrapped Interior Package features leather-wrapped upper instrument panel, upper door trim panels and console storage cover
  • Carbon Flash Badge Package
  • Performance Traction Management
  • Steering wheel, 3-spoke leather-wrapped, flat-bottom
  • OnStar and Chevrolet connected services capable; EFFECTIVE WITH RETAIL SALES STARTING 5/1/2018. (Visit onstar.ca for coverage map, details and system limitations. Services vary by model. Subscription required.)
  • Frame, aluminum structure
  • Vents, exterior, carbon flash
  • Headlamps, high intensity discharge (HID), Xenon LED park and turn signals and Daytime Running Lamps
  • Calipers, Red-painted
  • Exhaust, performance aggressive exhaust sound, with 4" polished stainless-steel tips
  • Curb View cameras, front
  • Seats, heated and vented driver and front passenger
  • Rear Vision Camera wide view
  • Airbags, frontal and side-impact, driver and passenger with Passenger Sensing System
  • Engine, 6.2L (376 ci) supercharged V8 DI (650 hp [485 kW] @ 6400 rpm, 650 lb-ft of torque [881 N-m] @ 3600 rpm)
  • SiriusXM Enjoy a 3-month XM Select+ trial subscription with over 120 channels including commercial-free music, plus sports, news and entertainment. Free listening on the app and online is included, so you'll hear the best SiriusXM has to offer, anywher...
  • Chevrolet 4G LTE and available built-in Wi-Fi hotspot for up to 7 devices; includes data trial for 1 month or 3GB (whichever comes first) from delivery date; EFFECTIVE WITH RETAIL SALES STARTING 5/1/2018. (Visit onstar.ca for vehicle availability, deta...
  • Chevrolet Connected Access with 10 years of standard connectivity which enables services such as Vehicle Diagnostics, Dealer Maintenance Notification and more; EFFECTIVE WITH SALES STARTING 5/1/2018. (Limitations apply. Not transferable. Standard conne...
  • Sueded Microfibre-Wrapped Upper Interior Trim Package includes headliner, visors, trim above windshield and rear window, A-pillar trim and area around quarter window
  • 3LZ interior trim seats, console, door armrests and instrument panel in interior colour selected

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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