<p data-start=0 data-end=575><strong data-start=0 data-end=91>2019 FORD F-150 LARIAT 4WD SUPERCREW 5.5 BOX – POWERFUL, LUXURIOUS & BUILT TO PERFORM!</strong><br data-start=91 data-end=94>LIKE NEW – LEGENDARY FORD TOUGHNESS, SMOOTH RIDE & PREMIUM COMFORT!<br data-start=161 data-end=164 data-is-only-node=>STRONG V8 / ECOBOOST ENGINE + 4WD – POWERFUL, CAPABLE & READY FOR WORK OR PLAY!<br data-start=247 data-end=250>LARIAT TRIM FULLY LOADED WITH PREMIUM FEATURES: HEATED & VENTILATED LEATHER SEATS, SUNROOF, BACKUP CAMERA, BLIND SPOT MONITORING, BLUETOOTH, TOUCHSCREEN DISPLAY, NAVIGATION, KEYLESS ENTRY & PUSH-BUTTON START!<br data-start=462 data-end=465>PERFECT FOR WORK, FAMILY OR WEEKEND ADVENTURES – SPACIOUS, CONFIDENT & DEPENDABLE!<br data-start=547 data-end=550>EASY FINANCING AVAILABLE!</p><p data-start=577 data-end=618><strong data-start=577 data-end=618>ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE</strong></p><p data-start=620 data-end=834 data-is-last-node= data-is-only-node=><strong data-start=620 data-end=681>DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!</strong><br data-start=681 data-end=684>TAXES AND LICENSING EXTRA. SEE DRIVETOWNOTTAWA.COM FOR CASH PRICE FINANCING CHARGES APPLY (BANK FEES, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.</p>

2019 Ford F-150

179,294 KM

$CALL

+ taxes & licensing
2019 Ford F-150 Lariat

Lariat

2019 Ford F-150

Lariat

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7

613-822-2725

This vehicle is Safety Certified.

$CALL

+ taxes & licensing

Used
179,294KM
Excellent Condition
VIN 1FTEW1E41KFB31069

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black+Red
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 179,294 KM

2019 FORD F-150 LARIAT 4WD SUPERCREW 5.5' BOX – POWERFUL, LUXURIOUS & BUILT TO PERFORM!
LIKE NEW – LEGENDARY FORD TOUGHNESS, SMOOTH RIDE & PREMIUM COMFORT!
STRONG V8 / ECOBOOST ENGINE + 4WD – POWERFUL, CAPABLE & READY FOR WORK OR PLAY!
LARIAT TRIM FULLY LOADED WITH PREMIUM FEATURES: HEATED & VENTILATED LEATHER SEATS, SUNROOF, BACKUP CAMERA, BLIND SPOT MONITORING, BLUETOOTH, TOUCHSCREEN DISPLAY, NAVIGATION, KEYLESS ENTRY & PUSH-BUTTON START!
PERFECT FOR WORK, FAMILY OR WEEKEND ADVENTURES – SPACIOUS, CONFIDENT & DEPENDABLE!
EASY FINANCING AVAILABLE!

ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE

DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING EXTRA. SEE DRIVETOWNOTTAWA.COM FOR CASH PRICE FINANCING CHARGES APPLY (BANK FEES, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Security System
Air Conditioning
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat

Power Mirrors
Power Windows

AM/FM Radio
Bluetooth
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Alloy Wheels
Tow Hooks

Pass-Through Rear Seat

Variable Speed Intermittent Wipers

Transmission w/Dual Shift Mode

Turbocharged
Conventional Spare Tire

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
613-822-2725

$CALL

+ taxes & licensing

