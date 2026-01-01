$CALL+ taxes & licensing
2019 Ford F-150
Lariat
2019 Ford F-150
Lariat
Location
DriveTown Ottawa
4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
613-822-2725
Certified
$CALL
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Black+Red
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 179,294 KM
Vehicle Description
2019 FORD F-150 LARIAT 4WD SUPERCREW 5.5' BOX – POWERFUL, LUXURIOUS & BUILT TO PERFORM!
LIKE NEW – LEGENDARY FORD TOUGHNESS, SMOOTH RIDE & PREMIUM COMFORT!
STRONG V8 / ECOBOOST ENGINE + 4WD – POWERFUL, CAPABLE & READY FOR WORK OR PLAY!
LARIAT TRIM FULLY LOADED WITH PREMIUM FEATURES: HEATED & VENTILATED LEATHER SEATS, SUNROOF, BACKUP CAMERA, BLIND SPOT MONITORING, BLUETOOTH, TOUCHSCREEN DISPLAY, NAVIGATION, KEYLESS ENTRY & PUSH-BUTTON START!
PERFECT FOR WORK, FAMILY OR WEEKEND ADVENTURES – SPACIOUS, CONFIDENT & DEPENDABLE!
EASY FINANCING AVAILABLE!
ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE
DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING EXTRA. SEE DRIVETOWNOTTAWA.COM FOR CASH PRICE FINANCING CHARGES APPLY (BANK FEES, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Exterior
Seating
Convenience
Powertrain
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From DriveTown Ottawa
Buy From Home Available
Remote Buying Options
* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.
Email DriveTown Ottawa
DriveTown Ottawa
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
613-822-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing>
613-822-2725