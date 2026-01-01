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<p data-path-to-node=0>2019 HYUNDAI IONIQ PLUG-IN HYBRID - FUEL EFFICIENT ECO-FRIENDLY HATCHBACK, GREAT COMMUTER CAR AND COMFORTABLE INTERIOR WITH HEATED SEATS, BLUETOOTH, AND BACKUP CAMERA - APPLE CARPLAY AND ANDROID AUTO EQUIPPED - GREAT CONDITION AND READY TO GO!</p><p data-path-to-node=0>EASY FINANCING AVAILABLE! GET PRE-APPROVED NOW AT DRIVETOWNOTTAWA.COM.</p><p data-path-to-node=1>ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE.</p><p data-path-to-node=2>DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER! TAXES AND LICENSING EXTRA. SEE DRIVETOWNOTTAWA.COM FOR CASH PRICE, FINANCING CHARGES APPLY (BANK FEES, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.</p>

2019 Hyundai IONIQ

146,220 KM

Details Description Features

$13,871

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2019 Hyundai IONIQ

preferred

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14274143

2019 Hyundai IONIQ

preferred

Location

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7

613-822-2725

  1. 1781532492
  2. 1781532496
  3. 1781532490
  4. 1781532496
  5. 1781532489
  6. 1781532489
  7. 1781532494
  8. 1781532489
  9. 1781532486
  10. 1781532486
  11. 1781532496
  12. 1781532486
  13. 1781532480
  14. 1781532480
  15. 1781532476
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Sale

$13,871

+ taxes & licensing

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Used
146,220KM
VIN KMHC65LD9KU107238

Vehicle Details

  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Hybrid
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 146,220 KM

Vehicle Description

2019 HYUNDAI IONIQ PLUG-IN HYBRID - FUEL EFFICIENT ECO-FRIENDLY HATCHBACK, GREAT COMMUTER CAR AND COMFORTABLE INTERIOR WITH HEATED SEATS, BLUETOOTH, AND BACKUP CAMERA - APPLE CARPLAY AND ANDROID AUTO EQUIPPED - GREAT CONDITION AND READY TO GO!

EASY FINANCING AVAILABLE! GET PRE-APPROVED NOW AT DRIVETOWNOTTAWA.COM.

ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE.

DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER! TAXES AND LICENSING EXTRA. SEE DRIVETOWNOTTAWA.COM FOR CASH PRICE, FINANCING CHARGES APPLY (BANK FEES, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Keyless Start
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Navigation System
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Exterior

Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights

Comfort

Climate Control

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Local Test Drive Delivery

* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

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DriveTown Ottawa

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
Member UCDA Member

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Call Dealer

613-822-XXXX

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613-822-2725

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$13,871

+ taxes & licensing>

DriveTown Ottawa

613-822-2725

2019 Hyundai IONIQ