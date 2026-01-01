$13,871+ taxes & licensing
2019 Hyundai IONIQ
preferred
2019 Hyundai IONIQ
preferred
Location
DriveTown Ottawa
4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
613-822-2725
$13,871
+ taxes & licensing
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Vehicle Details
- Body Style Sedan
- Fuel Type Hybrid
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 146,220 KM
Vehicle Description
2019 HYUNDAI IONIQ PLUG-IN HYBRID - FUEL EFFICIENT ECO-FRIENDLY HATCHBACK, GREAT COMMUTER CAR AND COMFORTABLE INTERIOR WITH HEATED SEATS, BLUETOOTH, AND BACKUP CAMERA - APPLE CARPLAY AND ANDROID AUTO EQUIPPED - GREAT CONDITION AND READY TO GO!
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ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE.
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Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Exterior
Comfort
Seating
Convenience
Powertrain
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.
Email DriveTown Ottawa
DriveTown Ottawa
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613-822-XXXX(click to show)
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613-822-2725