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2019 Hyundai Sonata

26,863 KM

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Bank Street Hyundai

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Bank Street Hyundai

2788 Bank Street South, Ottawa, ON K1T 1N3

613-706-9812

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  • Listing ID: 5524203
  • Stock #: H2365
  • VIN: 5NPE24AF9KH789829

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # H2365
  • Mileage 26,863 KM

Vehicle Description

***GREAT PROMO FINANCE RATE ON ALL BANK STREET HYUNDAI CERTIFIED PRE OWNED INVENTORY! COME AND VISIT OTTAWA'S #1 VOLUME CERTIFIED PRE OWNED DEALER IN PERSON OR ONLINE TODAY*** CLEAN CARPROOF AND IN VERY GOOD CONDITION. THIS BEAUTIFUL 2019 HYUNDAI SONATA ESSENTIEL IS A MUST SEE. This 2019 Hyundai SONATA ESSENTIEL comes LOADED!!!LOADED!!!LOADED!!! It comes equipped with all the power options (windows, locks, mirrors), Automatic, Heated seats, BLUETOOTH/AUX/USB/MP3, Steering wheel controls, Cruise control, Climate control, A/C, XM/CD/AM/FM stereo, ABS, Traction control, and TONS!!!TONS!!! More Options!!! Way To Many To List!!! LET US SHOW YOU WHY NOBODY DEALS LIKE DILAWRI!!!

Vehicle Features

Security System
Traction Control
Brake Assist
4 Wheel Disc Brakes
ABS Brakes
Dual front impact airbags
Occupant sensing airbag
Dual front side impact airbags
Overhead airbag
Knee airbag
Power Windows
Power Steering
Power door mirrors
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Telescoping Steering Wheel
Illuminated Entry
AM/FM Radio
Tachometer
Trip Computer
Steering Wheel Mounted Audio Controls
Alloy Wheels
Remote Keyless Entry
Overhead Console
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Outside Temperature Display
Speed Sensitive Wipers
Variably intermittent wipers
Delay-off headlights
Fully automatic headlights
Leather Steering Wheel
Leather shift knob
Sport Suspension
HEATED FRONT SEATS
Power Driver Seat
Split Folding Rear Seat
Rear Window Defroster
POWER MOONROOF
SPEED CONTROL
Panic Alarm
rear reading lights
Heated Door Mirrors
Front Reading Lights
Driver Door Bin
Front Centre Armrest
Front beverage holders
Ignition disable
Passenger door bin
Rear door bins
Rear seat centre armrest
Perimeter/approach lights
Electronic stability
Sport steering wheel
Turn signal indicator mirrors
Anti-whiplash front head restraints
Rear beverage holders
Front Anti-Roll Bar
Rear Anti-Roll Bar
Speed-Sensing Steering
Variable Valve Control
Cylinder Configuration: I-4
Drive Type: Front-Wheel
Transmission: 6 Speed Automatic
Variable intake manifold
Number of valves: 16
Recommended fuel: regular unleaded
Four wheel independent suspension
Speakers: 6
Front seats: bucket
Rear seats: bench
1-touch down
1-touch up
Bumpers: body-colour
Engine litres: 2.4
Engine displacement: 2.4 L
Turning radius: 5.5m (17.9')
Mode Select Transmission
Number of doors: 4
Max seating capacity: 5
Powertrain warranty: 60 months/100,000km
Rear cargo: trunk
Engine location: front
Door mirrors: body-colour
Corrosion perforation warranty: 60 months/ unlimited distance
Basic warranty: 60 months/100,000km
Fuel economy highway: 7.1L/100 km
Manual-shift auto: SHIFTRONIC
Tailpipe finisher: chrome
1st row LCD monitors: 2
Roadside assistance coverage: 60 months/ unlimited distance
Horsepower: 185hp @ 6,000RPM
Engine horsepower: 185hp @ 6,000RPM
Compression ratio: 11.30 to 1
Interior maximum cargo volume: 462 L (16 cu.ft.)
Interior cargo volume: 462 L (16 cu.ft.)
Fuel tank capacity: 70.0L
Wireless phone connectivity: Bluetooth
Power 2-way driver lumbar support
Wheel size: 17
Exterior parking camera rear
Primary LCD size: 7.0
Display: analog
Smart device integration: Android Auto/Apple CarPlay
Proximity keyless entry: doors and push button start
Rear seats Folding position: fold forward seatback
Engine bore x stroke: 88.0mm x 97.0mm (3.46 x 3.82)
Rear shoulder room: 1,435mm (56.5)
GVWR: 2,040kg (4,497lbs)
Front legroom: 1,155mm (45.5)
Front shoulder room: 1,470mm (57.9)
Fuel economy combined: 8.3L/100 km
Fuel economy city: 9.3L/100 km
Rear headroom: 965mm (38.0)
Torque: 178 lb.-ft. @ 4,000RPM
Engine torque: 178 lb.-ft. @ 4,000RPM
Exterior height: 1,475mm (58.1)
Exterior length: 4,855mm (191.1)
Exterior body width: 1,865mm (73.4)
Wheelbase: 2,805mm (110.4)
Rear legroom: 905mm (35.6)
Front hiproom: 1,404mm (55.3)
Rear hiproom: 1,426mm (56.1)
Passenger volume: 3,004L (106.1 cu.ft.)
Front tires: 215/55VR17.0
Rear tires: 215/55VR17.0
Blind spot: Blind-Spot Collision Warning (BCW) warning
Curb weight: 1,475kg (3,252lbs)
Rear collision: Rear Cross-Traffic Collision Warning (RCCW) warning
Front headroom: 1,025mm (40.4)

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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