Menu
Account
Sign In
<p data-start=113 data-end=488>2019 SUBARU OUTBACK 2.5i LIMITED AWD WOW LOW MILEAGE ! ONLY 134,231 KM ! WELL-EQUIPPED, VERSATILE & RELIABLE SUV WITH LEGENDARY SUBARU SYMMETRICAL ALL-WHEEL DRIVE ! PREMIUM INTERIOR, COMFORTABLE RIDE, AND EXCELLENT HANDLING FOR CITY DRIVING OR OUTDOOR ADVENTURES ! PERFECT FAMILY VEHICLE WITH SAFETY, STYLE & SPACE – READY FOR YOUR NEXT JOURNEY ! EASY FINANCING AVAILABLE !</p><p data-start=490 data-end=556><strong data-start=490 data-end=554>ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER</strong></p><p> </p><p data-start=558 data-end=779>DRIVETOWNOTTAWA.COM, COME VISIT US/VENEZ NOUS VISITER! **TAXES AND LICENSING ARE EXTRA. FINANCING CHARGES ARE APPLICABLE EXAMPLE: BANK FINANCING FEE, PPSA, INTEREST CHARGES **QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE................</p>

2019 Subaru Outback

134,231 KM

Details Description Features

$CALL

+ taxes & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options

2019 Subaru Outback

LIMITED

Watch This Vehicle
12944849

2019 Subaru Outback

LIMITED

Location

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7

613-822-2725

  1. 1757184685400
  2. 1757184685896
  3. 1757184686376
  4. 1757184686787
  5. 1757184687188
  6. 1757184687634
  7. 1757184688044
  8. 1757184688462
  9. 1757184688862
  10. 1757184689307
  11. 1757184689745
  12. 1757184690223
  13. 1757184690660
  14. 1757184691092
  15. 1757184691502
  16. 1757184691907
  17. 1757184692336
Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$CALL

+ taxes & licensing

Actions
Get Financing Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
134,231KM
Excellent Condition
VIN 4S4BSDLC0K3317726

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black+Beige
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Doors 4-door
  • Mileage 134,231 KM

Vehicle Description

2019 SUBARU OUTBACK 2.5i LIMITED AWD WOW LOW MILEAGE ! ONLY 134,231 KM ! WELL-EQUIPPED, VERSATILE & RELIABLE SUV WITH LEGENDARY SUBARU SYMMETRICAL ALL-WHEEL DRIVE ! PREMIUM INTERIOR, COMFORTABLE RIDE, AND EXCELLENT HANDLING FOR CITY DRIVING OR OUTDOOR ADVENTURES ! PERFECT FAMILY VEHICLE WITH SAFETY, STYLE & SPACE – READY FOR YOUR NEXT JOURNEY ! EASY FINANCING AVAILABLE !

ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER

 

DRIVETOWNOTTAWA.COM, COME VISIT US/VENEZ NOUS VISITER! **TAXES AND LICENSING ARE EXTRA. FINANCING CHARGES ARE APPLICABLE EXAMPLE: BANK FINANCING FEE, PPSA, INTEREST CHARGES **QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE................

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Luggage Rack
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From DriveTown Ottawa

Used 2019 Jeep Grand Cherokee Altitude for sale in Ottawa, ON
2019 Jeep Grand Cherokee Altitude 113,689 KM $CALL + tax & lic
Used 2019 Dodge Grand Caravan Canada Value Package 2WD for sale in Ottawa, ON
2019 Dodge Grand Caravan Canada Value Package 2WD 137,304 KM $19,871 + tax & lic
Used 2014 Dodge Charger 4DR SDN POLICE RWD for sale in Ottawa, ON
2014 Dodge Charger 4DR SDN POLICE RWD 96,231 KM $12,871 + tax & lic

Buy From Home Available

Remote Buying Options
E-Sign Documents
Local Delivery
Local Test Drive Delivery

* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

Email DriveTown Ottawa

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
DriveTown Ottawa

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

613-822-XXXX

(click to show)

613-822-2725

Quick Links
Directions Website Inventory
$CALL

+ taxes & licensing>

DriveTown Ottawa

613-822-2725

2019 Subaru Outback