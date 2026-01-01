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<p>2019 VOLKSWAGEN ATLAS HIGHLINE - SPACIOUS, PREMIUM & FAMILY READY!</p><p>VERY CLEAN - GREAT LOOKING ATLAS HIGHLINE WITH A SMOOTH, COMFORTABLE & CONFIDENT DRIVE!</p><p>POWERFUL GAS ENGINE - PRACTICAL, SPACIOUS & GREAT FOR DAILY DRIVING, FAMILY USE OR LONGER ROAD TRIPS!</p><p>HIGHLINE TRIM WELL EQUIPPED WITH PREMIUM FEATURES INCLUDING LEATHER INTERIOR, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TOUCHSCREEN DISPLAY, CRUISE CONTROL, POWER WINDOWS, POWER LOCKS & A COMFORTABLE PREMIUM INTERIOR!</p><p>SPACIOUS SUV DESIGN WITH GREAT PASSENGER ROOM, CARGO SPACE AND THE COMFORT YOU WANT IN A FAMILY VEHICLE!</p><p>PERFECT FOR FAMILIES, COMMUTING, ROAD TRIPS, ALL-SEASON DRIVING OR ANYONE LOOKING FOR A CLEAN, WELL-EQUIPPED & PRACTICAL SUV!</p><p>EASY FINANCING AVAILABLE!</p><p>ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE.</p><p>DRIVETOWNOTTAWA.COM - COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!</p><p>TAXES AND LICENSING EXTRA. SEE DRIVETOWNOTTAWA.COM FOR CASH PRICE. FINANCING CHARGES APPLY, INCLUDING BANK FEES, PPSA AND INTEREST. QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.</p>

2019 Volkswagen Atlas

229,924 KM

Details Description Features

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2019 Volkswagen Atlas

HIGHLINE

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14424880.822685174?w=640&h=480&q=75&bid=28461

2019 Volkswagen Atlas

HIGHLINE

Location

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7

613-822-2725

  1. 14424880.822685174?w=320&h=240&q=75&bid=28461
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Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

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Used
229,924KM
Excellent Condition
VIN 1V2MR2CA2KC585381

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 229,924 KM

Vehicle Description

2019 VOLKSWAGEN ATLAS HIGHLINE - SPACIOUS, PREMIUM & FAMILY READY!

VERY CLEAN - GREAT LOOKING ATLAS HIGHLINE WITH A SMOOTH, COMFORTABLE & CONFIDENT DRIVE!

POWERFUL GAS ENGINE - PRACTICAL, SPACIOUS & GREAT FOR DAILY DRIVING, FAMILY USE OR LONGER ROAD TRIPS!

HIGHLINE TRIM WELL EQUIPPED WITH PREMIUM FEATURES INCLUDING LEATHER INTERIOR, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TOUCHSCREEN DISPLAY, CRUISE CONTROL, POWER WINDOWS, POWER LOCKS & A COMFORTABLE PREMIUM INTERIOR!

SPACIOUS SUV DESIGN WITH GREAT PASSENGER ROOM, CARGO SPACE AND THE COMFORT YOU WANT IN A FAMILY VEHICLE!

PERFECT FOR FAMILIES, COMMUTING, ROAD TRIPS, ALL-SEASON DRIVING OR ANYONE LOOKING FOR A CLEAN, WELL-EQUIPPED & PRACTICAL SUV!

EASY FINANCING AVAILABLE!

ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE.

DRIVETOWNOTTAWA.COM - COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!

TAXES AND LICENSING EXTRA. SEE DRIVETOWNOTTAWA.COM FOR CASH PRICE. FINANCING CHARGES APPLY, INCLUDING BANK FEES, PPSA AND INTEREST. QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert

Exterior

Fog Lights
Heated Mirrors
Alloy Wheels
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Woodgrain Interior Trim
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Navigation System
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Rear Seat Audio Controls

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Windows

Panoramic Roof

Comfort

Climate Control

Convenience

Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling
Hands-Free Liftgate

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Local Test Drive Delivery

* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

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DriveTown Ottawa

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

613-822-XXXX

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613-822-2725

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DriveTown Ottawa

613-822-2725

2019 Volkswagen Atlas