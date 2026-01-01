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2019 Volkswagen Atlas
HIGHLINE
2019 Volkswagen Atlas
HIGHLINE
Location
DriveTown Ottawa
4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
613-822-2725
Certified
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Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 229,924 KM
Vehicle Description
2019 VOLKSWAGEN ATLAS HIGHLINE - SPACIOUS, PREMIUM & FAMILY READY!
VERY CLEAN - GREAT LOOKING ATLAS HIGHLINE WITH A SMOOTH, COMFORTABLE & CONFIDENT DRIVE!
POWERFUL GAS ENGINE - PRACTICAL, SPACIOUS & GREAT FOR DAILY DRIVING, FAMILY USE OR LONGER ROAD TRIPS!
HIGHLINE TRIM WELL EQUIPPED WITH PREMIUM FEATURES INCLUDING LEATHER INTERIOR, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TOUCHSCREEN DISPLAY, CRUISE CONTROL, POWER WINDOWS, POWER LOCKS & A COMFORTABLE PREMIUM INTERIOR!
SPACIOUS SUV DESIGN WITH GREAT PASSENGER ROOM, CARGO SPACE AND THE COMFORT YOU WANT IN A FAMILY VEHICLE!
PERFECT FOR FAMILIES, COMMUTING, ROAD TRIPS, ALL-SEASON DRIVING OR ANYONE LOOKING FOR A CLEAN, WELL-EQUIPPED & PRACTICAL SUV!
EASY FINANCING AVAILABLE!
ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE.
DRIVETOWNOTTAWA.COM - COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING EXTRA. SEE DRIVETOWNOTTAWA.COM FOR CASH PRICE. FINANCING CHARGES APPLY, INCLUDING BANK FEES, PPSA AND INTEREST. QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Windows
Comfort
Convenience
Powertrain
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.
Email DriveTown Ottawa
DriveTown Ottawa
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
613-822-XXXX(click to show)
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613-822-2725