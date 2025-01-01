Menu
<p data-start=128 data-end=521><strong data-start=128 data-end=182>2020 FORD F-150 LARIAT 4WD SUPERCREW – 184,190 KM!</strong><br data-start=182 data-end=185 />WOW! LUXURIOUS, POWERFUL & READY FOR ANY ADVENTURE!<br data-start=236 data-end=239 />EFFICIENT 2.7L ECOBOOST V6 WITH 4X4 CAPABILITY – STRONG PERFORMANCE & GREAT FUEL ECONOMY!<br data-start=328 data-end=331 />LOADED LARIAT TRIM WITH LEATHER INTERIOR, HEATED & COOLED SEATS, PREMIUM AUDIO, AND MORE!<br data-start=420 data-end=423 />COMFORT, STYLE, AND UTILITY ALL IN ONE – PERFECT FOR WORK OR FAMILY!<br data-start=491 data-end=494 />EASY FINANCING AVAILABLE!</p><p data-start=523 data-end=589><strong data-start=523 data-end=587>ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER</strong></p><p> </p><p data-start=591 data-end=788>DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!<br data-start=648 data-end=651 /><strong data-start=651 data-end=786>TAXES AND LICENSING ARE EXTRA. FINANCING CHARGES ARE APPLICABLE (BANK FINANCING FEE, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.</strong></p>

2020 Ford F-150

184,190 KM

Details Description Features

$CALL

+ taxes & licensing
2020 Ford F-150

Lariat 4WD SuperCrew 5.5' Box

13046966

2020 Ford F-150

Lariat 4WD SuperCrew 5.5' Box

Location

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7

613-822-2725

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$CALL

+ taxes & licensing

Used
184,190KM
Excellent Condition
VIN 1ftew1ep9lfc74461

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 184,190 KM

Vehicle Description

2020 FORD F-150 LARIAT 4WD SUPERCREW – 184,190 KM!
WOW! LUXURIOUS, POWERFUL & READY FOR ANY ADVENTURE!
EFFICIENT 2.7L ECOBOOST V6 WITH 4X4 CAPABILITY – STRONG PERFORMANCE & GREAT FUEL ECONOMY!
LOADED LARIAT TRIM WITH LEATHER INTERIOR, HEATED & COOLED SEATS, PREMIUM AUDIO, AND MORE!
COMFORT, STYLE, AND UTILITY ALL IN ONE – PERFECT FOR WORK OR FAMILY!
EASY FINANCING AVAILABLE!

ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER

 

DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING ARE EXTRA. FINANCING CHARGES ARE APPLICABLE (BANK FINANCING FEE, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.

Vehicle Features

Packages

Interior

Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Adjustable Pedals
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Engine Start
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Exterior

Fog Lights
Automatic Headlights
Privacy Glass

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Tow Hooks

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Comfort

Climate Control

Convenience

Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

