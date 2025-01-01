Menu
2020 FORD SUPER DUTY F-350 SRW XLT 4WD REG CAB 8 BOX WOW LOW MILEAGE ! ONLY 114515 KM ! LIKE NEW – HEAVY-DUTY, POWERFUL & RELIABLE TRUCK WITH 4-WHEEL DRIVE FOR ALL-WEATHER PERFORMANCE ! SPACIOUS REGULAR CAB, MASSIVE 8-FOOT BOX, AND EXCEPTIONAL TOWING CAPACITY ! PERFECT FOR WORK OR RECREATION – READY TO TACKLE ANY JOB ! EASY FINANCING AVAILABLE !

**ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER**

DRIVETOWNOTTAWA.COM, COME VISIT US/VENEZ NOUS VISITER! **TAXES AND LICENSING ARE EXTRA. FINANCING CHARGES ARE APPLICABLE EXAMPLE: BANK FINANCING FEE, PPSA, INTEREST CHARGES **QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE

2020 Ford SUPER DUTY F-350 SRW

114,515 KM

$CALL

+ taxes & licensing
2020 Ford SUPER DUTY F-350 SRW

XLT 4WD Reg Cab 8' Box

12857978

2020 Ford SUPER DUTY F-350 SRW

XLT 4WD Reg Cab 8' Box

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7

613-822-2725

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$CALL

+ taxes & licensing

Used
114,515KM
Excellent Condition
VIN 1FTRF3BT6LEE80261

  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 2-door
  • Mileage 114,515 KM

**FRESH ARRIVAL AND HASN'T BEEN DETAILED YET, FADING IN PICTURES IS JUST DUST**

2020 FORD SUPER DUTY F-350 SRW XLT 4WD REG CAB 8' BOX WOW LOW MILEAGE ! ONLY 114515 KM ! LIKE NEW – HEAVY-DUTY, POWERFUL & RELIABLE TRUCK WITH 4-WHEEL DRIVE FOR ALL-WEATHER PERFORMANCE ! SPACIOUS REGULAR CAB, MASSIVE 8-FOOT BOX, AND EXCEPTIONAL TOWING CAPACITY ! PERFECT FOR WORK OR RECREATION – READY TO TACKLE ANY JOB ! EASY FINANCING AVAILABLE !

**ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER**

DRIVETOWNOTTAWA.COM, COME VISIT US/VENEZ NOUS VISITER! **TAXES AND LICENSING ARE EXTRA. FINANCING CHARGES ARE APPLICABLE EXAMPLE: BANK FINANCING FEE, PPSA, INTEREST CHARGES **QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE

 

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Tow Hooks

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Brake Assist
Stability Control
Passenger Air Bag On/Off Switch
Front Head Air Bag

Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Passenger Vanity Mirror
WiFi Hotspot

AM/FM Radio
Auxiliary Audio Input

Automatic Headlights

Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers

Transmission w/Dual Shift Mode
Locking/Limited Slip Differential

Driver Adjustable Lumbar

Turbocharged
Telematics
Bluetooth Connection

DriveTown Ottawa

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
$CALL

+ taxes & licensing>

DriveTown Ottawa

613-822-2725

2020 Ford SUPER DUTY F-350 SRW