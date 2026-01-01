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2020 Kia Sportage
LX
2020 Kia Sportage
LX
Location
DriveTown Ottawa
4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
613-822-2725
Certified
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Vehicle Details
- Exterior Colour Red
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 67,905 KM
Vehicle Description
2020 KIA SPORTAGE LX – CLEAN, PRACTICAL & READY FOR DAILY DRIVING!
VERY CLEAN – GREAT LOOKING SUV WITH A SMOOTH, COMFORTABLE & CONFIDENT DRIVE!
FUEL-EFFICIENT GAS ENGINE – PRACTICAL, EASY TO DRIVE & GREAT FOR COMMUTING, FAMILY USE OR ALL-SEASON DRIVING!
LX TRIM WELL EQUIPPED WITH PRACTICAL FEATURES INCLUDING BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TOUCHSCREEN DISPLAY, CRUISE CONTROL, POWER WINDOWS, POWER LOCKS & SPACIOUS INTERIOR!
PERFECT FOR DAILY DRIVING, COMMUTING, FAMILY USE OR WEEKEND ERRANDS – COMFORTABLE, PRACTICAL & DEPENDABLE!
EASY FINANCING AVAILABLE!
ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE.
DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING EXTRA. SEE DRIVETOWNOTTAWA.COM FOR CASH PRICE. FINANCING CHARGES APPLY, INCLUDING BANK FEES, PPSA AND INTEREST. QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Convenience
Powertrain
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.
Email DriveTown Ottawa
DriveTown Ottawa
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
613-822-XXXX(click to show)
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613-822-2725