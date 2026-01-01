Menu
Account
Sign In
<p>2022 CHEVROLET SILVERADO HD CHASSIS CAB - CLEAN TRUCK READY FOR WORK, GREAT TOWING CAPACITY AND COMFORTABLE CAB WITH COLD A/C, BLUETOOTH, AND BACKUP CAMERA - PERFECT FOR FLATBEDS, SERVICE BODIES, OR UTILITY BOXES - TRUCK IS IN GREAT CONDITION AND READY TO GO!</p><p>EASY FINANCING AVAILABLE! GET PRE-APPROVED NOW AT DRIVETOWNOTTAWA.COM. </p><p>ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE.</p><p>DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!<br>TAXES AND LICENSING EXTRA. SEE DRIVETOWNOTTAWA.COM FOR CASH PRICE, FINANCING CHARGES APPLY (BANK FEES, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.</p>

2022 Chevrolet Silverado 3500

149,396 KM

Details Description Features

$49,871

+ taxes & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options

2022 Chevrolet Silverado 3500

LT

Watch This Vehicle
14274137

2022 Chevrolet Silverado 3500

LT

Location

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7

613-822-2725

  1. 1781531608
  2. 1781531608
Contact Seller
Sale

$49,871

+ taxes & licensing

Actions
Get Financing Calculate Payments
Used
149,396KM
VIN 1GB3YTEY4NF127686

Vehicle Details

  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 2-door
  • Stock # BA6497
  • Mileage 149,396 KM

Vehicle Description

2022 CHEVROLET SILVERADO HD CHASSIS CAB - CLEAN TRUCK READY FOR WORK, GREAT TOWING CAPACITY AND COMFORTABLE CAB WITH COLD A/C, BLUETOOTH, AND BACKUP CAMERA - PERFECT FOR FLATBEDS, SERVICE BODIES, OR UTILITY BOXES - TRUCK IS IN GREAT CONDITION AND READY TO GO!

EASY FINANCING AVAILABLE! GET PRE-APPROVED NOW AT DRIVETOWNOTTAWA.COM. 

ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE.

DRIVETOWNOTTAWA.COM – COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING EXTRA. SEE DRIVETOWNOTTAWA.COM FOR CASH PRICE, FINANCING CHARGES APPLY (BANK FEES, PPSA, INTEREST). QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Dual Rear Wheels

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Steering Wheel Audio Controls
WiFi Hotspot

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Exterior

Tow Hooks
Privacy Glass
Steel Wheels

Seating

Split Bench Seat
Cloth Seats

Convenience

Power Outlet

Powertrain

Locking/Limited Slip Differential

Additional Features

Wheel Covers
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From DriveTown Ottawa

Used 2017 GMC Sierra 3500 for sale in Ottawa, ON
2017 GMC Sierra 3500 220,032 KM $29,871 + tax & lic
Used 2015 Nissan Juke 5DR WGN MANUAL SV FWD for sale in Ottawa, ON
2015 Nissan Juke 5DR WGN MANUAL SV FWD 100,529 KM $9,871 + tax & lic
Used 2017 RAM 1500 Laramie for sale in Ottawa, ON
2017 RAM 1500 Laramie 196,801 KM SOLD

Buy From Home Available

Remote Buying Options
E-Sign Documents
Local Delivery
Local Test Drive Delivery

* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

Email DriveTown Ottawa

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
DriveTown Ottawa

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

613-822-XXXX

(click to show)

613-822-2725

Quick Links
Directions Website Inventory
$49,871

+ taxes & licensing>

DriveTown Ottawa

613-822-2725

2022 Chevrolet Silverado 3500