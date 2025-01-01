$CALL+ taxes & licensing
2022 Ford SUPER DUTY F-250 SRW
LARIAT 4WD Crew Cab 6.75' Box
Location
DriveTown Ottawa
4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
613-822-2725
Certified
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Diesel
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Stock # BA6031
- Mileage 132,674 KM
Vehicle Description
2022 FORD SUPER DUTY F-250 LARIAT TREMOR 4WD WOW LOW MILEAGE ! ONLY 132674 KM ! LIKE NEW – TOUGH & LUXURIOUS TRUCK WITH FOUR-WHEEL DRIVE AND OFF-ROAD TREMOR PACKAGE FOR UNMATCHED CAPABILITY ! PREMIUM LARIAT INTERIOR, ADVANCED TECH, AND MASSIVE TOWING POWER ! PERFECT FOR WORK, ADVENTURE, OR EVERYDAY DRIVING – READY FOR ANY CHALLENGE ! EASY FINANCING AVAILABLE !
**ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER**
DRIVETOWNOTTAWA.COM, COME VISIT US/VENEZ NOUS VISITER! **TAXES AND LICENSING ARE EXTRA. FINANCING CHARGES ARE APPLICABLE EXAMPLE: BANK FINANCING FEE, PPSA, INTEREST CHARGES **QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE
Vehicle Features
