2022 FORD SUPER DUTY F-250 LARIAT TREMOR 4WD WOW LOW MILEAGE ! ONLY 132674 KM ! LIKE NEW – TOUGH & LUXURIOUS TRUCK WITH FOUR-WHEEL DRIVE AND OFF-ROAD TREMOR PACKAGE FOR UNMATCHED CAPABILITY ! PREMIUM LARIAT INTERIOR, ADVANCED TECH, AND MASSIVE TOWING POWER ! PERFECT FOR WORK, ADVENTURE, OR EVERYDAY DRIVING – READY FOR ANY CHALLENGE ! EASY FINANCING AVAILABLE !

**ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER**

DRIVETOWNOTTAWA.COM, COME VISIT US/VENEZ NOUS VISITER! **TAXES AND LICENSING ARE EXTRA. FINANCING CHARGES ARE APPLICABLE EXAMPLE: BANK FINANCING FEE, PPSA, INTEREST CHARGES **QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE

2022 Ford SUPER DUTY F-250 SRW

132,674 KM

$CALL

+ taxes & licensing
2022 Ford SUPER DUTY F-250 SRW

LARIAT 4WD Crew Cab 6.75' Box

12909362

2022 Ford SUPER DUTY F-250 SRW

LARIAT 4WD Crew Cab 6.75' Box

Location

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7

613-822-2725

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$CALL

+ taxes & licensing

Used
132,674KM
Excellent Condition
VIN 1FT8W2BT5NEC51241

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # BA6031
  • Mileage 132,674 KM

Vehicle Description

2022 FORD SUPER DUTY F-250 LARIAT TREMOR 4WD WOW LOW MILEAGE ! ONLY 132674 KM ! LIKE NEW – TOUGH & LUXURIOUS TRUCK WITH FOUR-WHEEL DRIVE AND OFF-ROAD TREMOR PACKAGE FOR UNMATCHED CAPABILITY ! PREMIUM LARIAT INTERIOR, ADVANCED TECH, AND MASSIVE TOWING POWER ! PERFECT FOR WORK, ADVENTURE, OR EVERYDAY DRIVING – READY FOR ANY CHALLENGE ! EASY FINANCING AVAILABLE !

**ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE, CASH PRICE MAY DIFFER**

DRIVETOWNOTTAWA.COM, COME VISIT US/VENEZ NOUS VISITER! **TAXES AND LICENSING ARE EXTRA. FINANCING CHARGES ARE APPLICABLE EXAMPLE: BANK FINANCING FEE, PPSA, INTEREST CHARGES **QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Tow Hooks

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag

Interior

Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
WiFi Hotspot

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Auxiliary Audio Input

Exterior

Automatic Headlights

Convenience

Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers

Seating

Pass-Through Rear Seat
Driver Adjustable Lumbar

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode
Locking/Limited Slip Differential

Additional Features

Turbocharged
Telematics
Bluetooth Connection

DriveTown Ottawa

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
$CALL

+ taxes & licensing>

DriveTown Ottawa

613-822-2725

2022 Ford SUPER DUTY F-250 SRW