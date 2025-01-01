Menu
Account
Sign In

2024 Hyundai Venue

33,548 KM

Details Features

$23,906.50

+ taxes & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options

2024 Hyundai Venue

Preferred IVT

Watch This Vehicle
13064561

2024 Hyundai Venue

Preferred IVT

Location

Bank Street Hyundai

2788 Bank Street South, Ottawa, ON K1T 1N3

613-706-9812

  1. 13064561.753459998?w=160&h=120&q=80&oid=30254
  2. 13064561
  3. 13064561
  4. 13064561
  5. 13064561
  6. 13064561
  7. 13064561
  8. 13064561
  9. 13064561
  10. 13064561
  11. 13064561
  12. 13064561
  13. 13064561
  14. 13064561
  15. 13064561
Contact Seller

$23,906.50

+ taxes & licensing

Actions
Get Financing Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
33,548KM
VIN KMHRC8A38RU319170

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # H3110
  • Mileage 33,548 KM

Vehicle Features

Interior

Security System
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Tachometer
Trip Computer
Remote Keyless Entry
Overhead Console
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Speed Control
HEATED FRONT SEATS
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Engine Start
Illuminated Entry
Outside Temperature Display
Rear Window Defroster
Front Reading Lights
Split Folding Rear Seat
Front Centre Armrest
Front beverage holders
Leather shift knob

Safety

Traction Control
Brake Assist
ABS Brakes
Low Tire Pressure Warning
Dual front impact airbags
Occupant sensing airbag
Dual front side impact airbags
Overhead airbag

Power Options

Power Windows
Power door mirrors

Mechanical

Power Steering
Front Anti-Roll Bar
Speed-Sensing Steering
Transmission: continuously variable automatic

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Steering Wheel Mounted Audio Controls

Exterior

Alloy Wheels
Spoiler
Rear Window Wiper

Comfort

Telescoping Steering Wheel

Convenience

Variably intermittent wipers
Delay-off headlights
Fully automatic headlights

Additional Features

Panic Alarm
Heated Door Mirrors
Driver Door Bin
Ignition disable
Passenger door bin
Rear door bins
Electronic stability
Turn signal indicator mirrors
Rear beverage holders
Variable Valve Control
Cylinder Configuration: I-4
Drive Type: Front-Wheel
Seat upholstery: cloth
Variable intake manifold
Number of valves: 16
Recommended fuel: regular unleaded
Front seats: bucket
Rear seats: bench
1-touch down
Bumpers: body-colour
Front wheel independent suspension
Engine displacement: 1.6 L
Turning radius: 5.1m (16.7')
Fuel economy city: 7.9L/100 km
Rear tires: 185/65HR15.0
Front tires: 185/65HR15.0
Mode Select Transmission
Number of doors: 4
Max seating capacity: 5
Powertrain warranty: 60 months/100,000km
Engine location: front
Door mirrors: body-colour
Rear cargo: liftgate
Corrosion perforation warranty: 60 months/ unlimited distance
1st row LCD monitors: 1
Speakers: 4
Basic warranty: 60 months/100,000km
Fuel tank capacity: 45.0L
Compression ratio: 11.20 to 1
Manual-shift auto: SHIFTRONIC
Fuel economy highway: 6.9L/100 km
Roadside assistance coverage: 60 months/ unlimited distance
Wireless phone connectivity: Bluetooth
Auto high-beam headlights
Wheel size: 15
Primary LCD size: 8.0
Rear headroom: 980mm (38.6)
Rear seats Folding position: fold forward seatback
Proximity key: doors and push button start
Lane departure: Lane Keep Assist (LKA) active
Front legroom: 1,050mm (41.3)
Rear shoulder room: 1,365mm (53.7)
Smart device integration: Apple CarPlay & Android Auto
Forward collision: Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) mitigation
Front shoulder room: 1,370mm (53.9)
Ground clearance (min): 170mm (6.7)
Front headroom: 1,000mm (39.4)
Exterior body width: 1,770mm (69.7)
Fuel economy combined: 7.5L/100 km
Blind spot: Blind-Spot Collision Warning (BCW) warning
Exterior height: 1,565mm (61.6)
Rear collision: Rear Cross-Traffic Collision Warning (RCCW) warning
Rear legroom: 870mm (34.3)
Torque: 113 lb.-ft. @ 4,500RPM
Engine torque: 113 lb.-ft. @ 4,500RPM
Engine bore x stroke: 75.6mm x 89.0mm (2.98 x 3.50)
Wheelbase: 2,520mm (99.2)
Horsepower: 121hp @ 6,300RPM
Curb weight: 1,201kg (2,648lbs)
GVWR: 1,710kg (3,770lbs)
Exterior length: 4,040mm (159.1)
Passenger volume: 2,602L (91.9 cu.ft.)
Compressor: Not Available
Appearance: digital
Engine litres: 1.6L
Exterior parking camera rear: Rear View Monitor (RVM) yes
Hybrid traction battery type: none
Standard fuel economy fuel type: gasoline
Front pedestrian detection: prevention
Interior rear cargo volume: 528 L (19 cu.ft.)
Interior maximum rear cargo volume: 902 L (32 cu.ft.)

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Bank Street Hyundai

Used 2023 Honda HR-V Sport AWD CVT for sale in Ottawa, ON
2023 Honda HR-V Sport AWD CVT 68,033 KM $28,411.50 + tax & lic
Used 2020 Hyundai KONA 2.0L Preferred FWD for sale in Ottawa, ON
2020 Hyundai KONA 2.0L Preferred FWD 71,500 KM $21,106.50 + tax & lic
Used 2021 Hyundai PALISADE Ultimate Calligraphy 7-Passenger AWD for sale in Ottawa, ON
2021 Hyundai PALISADE Ultimate Calligraphy 7-Passenger AWD 74,200 KM $37,606.50 + tax & lic

Buy From Home Available

Remote Buying Options
E-Sign Documents
Local Delivery
Local Test Drive Delivery

* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

Email Bank Street Hyundai

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bank Street Hyundai

Bank Street Hyundai

2788 Bank Street South, Ottawa, ON K1T 1N3

Call Dealer

613-706-XXXX

(click to show)

613-706-9812

Quick Links
Directions Website Inventory
$23,906.50

+ taxes & licensing>

Bank Street Hyundai

613-706-9812

2024 Hyundai Venue