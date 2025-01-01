$23,906.50+ taxes & licensing
2024 Hyundai Venue
Preferred IVT
Location
Bank Street Hyundai
2788 Bank Street South, Ottawa, ON K1T 1N3
613-706-9812
$23,906.50
+ taxes & licensing
Used
33,548KM
VIN KMHRC8A38RU319170
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Stock # H3110
- Mileage 33,548 KM
Vehicle Features
Interior
Security System
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Tachometer
Trip Computer
Remote Keyless Entry
Overhead Console
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Speed Control
HEATED FRONT SEATS
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Engine Start
Illuminated Entry
Outside Temperature Display
Rear Window Defroster
Front Reading Lights
Split Folding Rear Seat
Front Centre Armrest
Front beverage holders
Leather shift knob
Safety
Traction Control
Brake Assist
ABS Brakes
Low Tire Pressure Warning
Dual front impact airbags
Occupant sensing airbag
Dual front side impact airbags
Overhead airbag
Power Options
Power Windows
Power door mirrors
Mechanical
Power Steering
Front Anti-Roll Bar
Speed-Sensing Steering
Transmission: continuously variable automatic
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Steering Wheel Mounted Audio Controls
Exterior
Alloy Wheels
Spoiler
Rear Window Wiper
Comfort
Telescoping Steering Wheel
Convenience
Variably intermittent wipers
Delay-off headlights
Fully automatic headlights
Additional Features
Panic Alarm
Heated Door Mirrors
Driver Door Bin
Ignition disable
Passenger door bin
Rear door bins
Electronic stability
Turn signal indicator mirrors
Rear beverage holders
Variable Valve Control
Cylinder Configuration: I-4
Drive Type: Front-Wheel
Seat upholstery: cloth
Variable intake manifold
Number of valves: 16
Recommended fuel: regular unleaded
Front seats: bucket
Rear seats: bench
1-touch down
Bumpers: body-colour
Front wheel independent suspension
Engine displacement: 1.6 L
Turning radius: 5.1m (16.7')
Fuel economy city: 7.9L/100 km
Rear tires: 185/65HR15.0
Front tires: 185/65HR15.0
Mode Select Transmission
Number of doors: 4
Max seating capacity: 5
Powertrain warranty: 60 months/100,000km
Engine location: front
Door mirrors: body-colour
Rear cargo: liftgate
Corrosion perforation warranty: 60 months/ unlimited distance
1st row LCD monitors: 1
Speakers: 4
Basic warranty: 60 months/100,000km
Fuel tank capacity: 45.0L
Compression ratio: 11.20 to 1
Manual-shift auto: SHIFTRONIC
Fuel economy highway: 6.9L/100 km
Roadside assistance coverage: 60 months/ unlimited distance
Wireless phone connectivity: Bluetooth
Auto high-beam headlights
Wheel size: 15
Primary LCD size: 8.0
Rear headroom: 980mm (38.6)
Rear seats Folding position: fold forward seatback
Proximity key: doors and push button start
Lane departure: Lane Keep Assist (LKA) active
Front legroom: 1,050mm (41.3)
Rear shoulder room: 1,365mm (53.7)
Smart device integration: Apple CarPlay & Android Auto
Forward collision: Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) mitigation
Front shoulder room: 1,370mm (53.9)
Ground clearance (min): 170mm (6.7)
Front headroom: 1,000mm (39.4)
Exterior body width: 1,770mm (69.7)
Fuel economy combined: 7.5L/100 km
Blind spot: Blind-Spot Collision Warning (BCW) warning
Exterior height: 1,565mm (61.6)
Rear collision: Rear Cross-Traffic Collision Warning (RCCW) warning
Rear legroom: 870mm (34.3)
Torque: 113 lb.-ft. @ 4,500RPM
Engine torque: 113 lb.-ft. @ 4,500RPM
Engine bore x stroke: 75.6mm x 89.0mm (2.98 x 3.50)
Wheelbase: 2,520mm (99.2)
Horsepower: 121hp @ 6,300RPM
Curb weight: 1,201kg (2,648lbs)
GVWR: 1,710kg (3,770lbs)
Exterior length: 4,040mm (159.1)
Passenger volume: 2,602L (91.9 cu.ft.)
Compressor: Not Available
Appearance: digital
Engine litres: 1.6L
Exterior parking camera rear: Rear View Monitor (RVM) yes
Hybrid traction battery type: none
Standard fuel economy fuel type: gasoline
Front pedestrian detection: prevention
Interior rear cargo volume: 528 L (19 cu.ft.)
Interior maximum rear cargo volume: 902 L (32 cu.ft.)
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
