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2011 Dodge Journey

SXT

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2011 Dodge Journey

SXT

Location

Holiday Ford Lincoln Ltd

1555 Lansdowne St West, Peterborough, ON K9J 7M3

705-742-5432

  1. 4841928
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$3,999

+ taxes & licensing

  • 210,661KM
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  • Listing ID: 4841928
  • Stock #: 20R012A
  • VIN: 3D4PG5FGXBT527242
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black Cloth
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door

GREAT AS-IS COMMUTER CAR!! LOADED WITH HEATED SEATS, BLUETOOTH, BACKUP CAMERA, AND MUCH MORE!!! WE ARE NOT INSPECTING THIS VEHICLE FOR SAFETY/CERTIFICATION. PLEASE CONTACT ONE OF OUR SALES REPRESENTATIVES TO SEE THIS VEHICLE IN PERSON. PICTURES FOR AS-IS VEHICLES ARE POSTED WITHIN A WEEK IF THEY HAVENT SOLD. NO WHOLESALE CALLS PLEASE WE DO NOT WHOLESALE FROM THE DEALERSHIP. AS-IS VEHICLES PROVIDE A UNIQUE OPPORTUNITY TO THE GENERAL PUBLIC FOR VEHICLES THAT GENERALLY MOST DEALERSHIPS WOULD EITHER WHOLESALE OR SEND TO THE AUCTION O.M.V.I.C. REQUIRES THIS STATEMENT FOR ALL VEHICLES SOLD AS-IS: THE MOTOR VEHICLE SOLD UNDER THIS CONTRACT IS BEING SOLD ""AS-IS"" AND IS NOT REPRESENTED AS BEING IN ROAD WORTHY CONDITION, MECHANICALLY SOUND OR MAINTAINED AT ANY GUARANTEED LEVEL OF QUALITY. THE VEHICLE MAY NOT BE FIT FOR USE AS A MEANS OF TRANSPORTATION AND MAY REQUIRE SUBSTANTIAL REPAIRS AT THE PURCHASER'S EXPENSE. IT MAY NOT BE POSSIBLE TO REGISTER THE VEHICLE TO BE DRIVEN IN ITS CURRENT CONDITION.

Safety
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • ABS
  • Fog Lamps
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Side Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Mirror(s)
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Intermittent Wipers
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Rear Reading Lamps
  • Floor mats
  • Power Outlet
  • Temporary spare tire
Seating
  • Bucket Seats
  • Cloth Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Rear Bench Seat
Powertrain
  • Front Wheel Drive
  • Engine Immobilizer
  • V6 Cylinder Engine
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Media / Nav / Comm
  • CD Player
  • AM/FM Stereo
  • MP3 Player
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
Exterior
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Windows
  • Rear Defrost
  • Privacy Glass
Trim
  • Leather Steering Wheel
Comfort
  • A/C
  • Adjustable Steering Wheel
  • Multi-Zone A/C
Additional Features
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Keyless Start
  • Knee Air Bag
  • A/T
  • Gasoline Fuel
  • 6-Speed A/T

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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