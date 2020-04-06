2011 Dodge Journey

1555 Lansdowne St West, Peterborough, ON K9J 7M3
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GREAT AS-IS COMMUTER CAR!! LOADED WITH HEATED SEATS, BLUETOOTH, BACKUP CAMERA, AND MUCH MORE!!! WE ARE NOT INSPECTING THIS VEHICLE FOR SAFETY/CERTIFICATION. PLEASE CONTACT ONE OF OUR SALES REPRESENTATIVES TO SEE THIS VEHICLE IN PERSON. PICTURES FOR AS-IS VEHICLES ARE POSTED WITHIN A WEEK IF THEY HAVENT SOLD. NO WHOLESALE CALLS PLEASE WE DO NOT WHOLESALE FROM THE DEALERSHIP. AS-IS VEHICLES PROVIDE A UNIQUE OPPORTUNITY TO THE GENERAL PUBLIC FOR VEHICLES THAT GENERALLY MOST DEALERSHIPS WOULD EITHER WHOLESALE OR SEND TO THE AUCTION O.M.V.I.C. REQUIRES THIS STATEMENT FOR ALL VEHICLES SOLD AS-IS: THE MOTOR VEHICLE SOLD UNDER THIS CONTRACT IS BEING SOLD ""AS-IS"" AND IS NOT REPRESENTED AS BEING IN ROAD WORTHY CONDITION, MECHANICALLY SOUND OR MAINTAINED AT ANY GUARANTEED LEVEL OF QUALITY. THE VEHICLE MAY NOT BE FIT FOR USE AS A MEANS OF TRANSPORTATION AND MAY REQUIRE SUBSTANTIAL REPAIRS AT THE PURCHASER'S EXPENSE. IT MAY NOT BE POSSIBLE TO REGISTER THE VEHICLE TO BE DRIVEN IN ITS CURRENT CONDITION.
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