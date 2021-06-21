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2014 Ford E450

83,124 KM

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Paramount Truck Sales

905-764-5252

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2014 Ford E450

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2014 Ford E450

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Paramount Truck Sales

8800 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 6Z5

905-764-5252

  1. 7528139
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83,124KM
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  • Listing ID: 7528139
  • Stock #: CUS-2849
  • VIN: 1FDWE4FL7EDA39426

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Stock # CUS-2849
  • Mileage 83,124 KM

Vehicle Description

V8 GAS ENGINE, AUTO TRANS, A/C, TILT STEERING, AM/FM STEREO, CLOTH BUCKETS SEATS WITH ARMRESTS, 18 FT DYNAMIC FRP BOX WITH INSIDE MEASUREMENTS OF 79" HIGH & 100" WIDE, CARGO TIE BARS, ROLL UP REAR DOOR, MAXON 2000 LB POWER LIFT GATE AND MORE. HAS 83,124 KMS PREVIOUS DAILY RENTAL, LEASE TO OWN OR FINANCE AVAILABLE CALL TODAY FOR MORE INFORMATION

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1-800-668-7415
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