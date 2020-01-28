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2015 GMC Sierra 3500

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2015 GMC Sierra 3500

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Paramount Truck Sales

8800 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 6Z5

905-764-5252

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  • 85,435KM
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  • Listing ID: 4586337
  • Stock #: PU-146792A
  • VIN: 1GT422C84FF600292
Exterior Colour
White
Body Style
Pickup Truck
Fuel Type
Diesel
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic

6.6 L DURAMAX DIESEL ENGINE, ALLISON TRANSMISSION, A/C, AM/FM/CD, POWER WINDOWS & LOCKS, POWER & HEATED MIRRORS, POWER HEATED BUCKET SEATS, TILT & CRUISE, LEATHER WRAPPED WHEEL, DEEP TINT REAR GLASS, SPRAY IN BED LINER, AUTO CLIMATE CONTROL, DELUXE MIRRORS, 3.73 LOCKING REAR DIFF, NAVIGATION, POWER ADJUSTABLE PEDALS, BRAKE CONTROLLER, POWER SLIDING REAR WINDOW, REAR DEFROST, REMOTE START, KEYLESS ENTRY, SLE PREFERRED PACKAGE, REAR VISION CAMERA, HD TRAILERING PACKAGE, STEERING WHEEL CONTROLS, 17 " FORGED ALUMINUM WHEELS, FOG LAMPS, ROOF MARKER LIGHTS, ULTRASONIC REAR PARK ASSIST, NEW TIRES AND MORE. HAS 85,435 KMS. LEASE TO OWN OR FINANCING AVAILABLE. CALL TODAY 1 800 668-7415

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