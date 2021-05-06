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2016 Hino 195

116,355 KM

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Paramount Truck Sales

905-764-5252

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2016 Hino 195

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8800 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 6Z5

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  • Listing ID: 7119301
  • Stock #: RET-2796
  • VIN: 2AYRDM2H1G1000439

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Diesel
  • Transmission Automatic
  • Stock # RET-2796
  • Mileage 116,355 KM

Vehicle Description

DIESEL ENGINE, AUTO TRANS ,A/C, POWER WINDOWS & LOCKS WITH KEY LESS ENTRY, POWER & HEATED MIRRORS, 3 PASSENGERS SEATING WITH DRIVERS SIDE BUCKET SEAT, TILT & CRUISE CONTROL, AM/FM/CD, THERMOKING V-520 MAX WITH LOW TEMP SYSTEM & STAND-BY, INSULATED, KEMLITE LINED WALLS, E TRACK SUPPORTS, NON SLIP ALUMINUM FLOOR, 19,500 LB GVW, BOX IS 90" WIDE & 84" HIGH, PASSENGER SIDE DOOR ON BOX, REAR TRIPLE BARN DOORS WITH ROLL OUT RAMP, CUSTOM REAR STEP AND MORE, HAS 116,355 KMS, PREVIOUS DAILY RENTAL, LEASE TO OWN OR FINANCE AVAILABLE, CALL TODAY

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