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2017 Dodge Ram

43,880 KM

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Paramount Truck Sales

905-764-5252

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Paramount Truck Sales

8800 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 6Z5

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  • Listing ID: 6547497
  • Stock #: DU-2638
  • VIN: 3C7WRNFLXHG695502

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Mileage 43,880 KM

Vehicle Description

6.7 L CUMMINS DIESEL ENGINE, AUTO TRANS, 4X4, A/C, POWER WINDOWS & LOCKS WITH KEY LESS ENTRY & AUTO START, TILT & CRUISE CONTROL, POWER & HEATED MIRRORS, 40/20/40 CLOTH SEATS, AM/FM STEREO WITH BLUETOOTH, SLT TRIM PKG, TRAILER / TOW PACKAGE WITH BRAKE CONTROLLER, STEERING WHEEL CONTROLS, 12 FT DUMP BOX WITH FOLD DOWN SIDES AND 2 WAY TAILGATE, 19,500 LB GVW AND MORE, HAS 43,880 KMS PREVIOUS DAILY RENTAL, LEASE TO OWN OR FINANCE AVAILABLE, CALL TODAY

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Call Dealer

905-764-XXXX

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905-764-5252

Alternate Numbers
1-800-668-7415
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