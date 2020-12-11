2017 Ford F-550

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8800 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 6Z5
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6.7 L DIESEL ENGINE , AUTO TRANS, 4X4, A/C, POWER WINDOWS & LOCKS WITH KEY LESS ENTRY, POWER & HEATED MIRRORS, TILT & CRUISE CONTROL, AM/FM/CD WITH BLUETOOTH, POWER SEAT, RUBBER FLOOR, PTO PROVISION, KEYLESS ENTRY, REMOTE START, XLT PKG, HD FRONT SUSPENSION, HIGH CAPACITY TRAILER TOW PKG WITH BRAKE CONTROLLER, 19,500 GVW, 12 FT FLAT DECK AND MORE, HAS 32,983 KMS AND STK # 2602 HAS 23,409 KMS PREVIOUS DAILY RENTAL LEASE TO OWN OR FINANCING AVAILABLE CALL NOW
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