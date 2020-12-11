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2017 Ford F-550

21,935 KM

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Paramount Truck Sales

905-764-5252

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2017 Ford F-550

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Paramount Truck Sales

8800 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 6Z5

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  1. 6358220
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21,935KM
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  • Listing ID: 6358220
  • Stock #: FD-2601
  • VIN: 1FD0W5HT4HED95739

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Mileage 21,935 KM

Vehicle Description

6.7 L DIESEL ENGINE , AUTO TRANS, 4X4, A/C, POWER WINDOWS & LOCKS WITH KEY LESS ENTRY, POWER & HEATED MIRRORS, TILT & CRUISE CONTROL, AM/FM/CD WITH BLUETOOTH, POWER SEAT, RUBBER FLOOR, PTO PROVISION, KEYLESS ENTRY, REMOTE START, XLT PKG, HD FRONT SUSPENSION, HIGH CAPACITY TRAILER TOW PKG WITH BRAKE CONTROLLER, 19,500 GVW, 12 FT FLAT DECK AND MORE, HAS 32,983 KMS AND STK # 2602 HAS 23,409 KMS PREVIOUS DAILY RENTAL LEASE TO OWN OR FINANCING AVAILABLE CALL NOW

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Call Dealer

905-764-XXXX

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905-764-5252

Alternate Numbers
1-800-668-7415
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