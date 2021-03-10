2017 Ford F-550

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8800 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 6Z5
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6.7 L DIESEL ENGINE, AUTO TRANS, 4X4, POWER WINDOWS & LOCKS WITH KEY LESS ENTRY, POWER & HEATED MIRRORS, TILT & CRUISE CONTROL, AM/FM/CD WITH BLUETOOTH, 40/20/40 CLOTH SEATS, 19,500 LB GVW, TRAILER ROW PACKAGE WITH BRAKE CONTROLLER, RUNNING BOARDS, PTO PROVISION, 9 FT FLAT DECK WITH FOLD DOWN SIDES, TWO TOOL BOXES. FASSI F65 CRANE WITH OVER 39 FT REACH. HIDDEN GOOSE NECK, FACTORY WARRANTY AND MORE. HAS 39,645 KMS. PREVIOUS DAILY RENTAL LEASE TO OWN OR FINANCE AVAILABLE, CALL TODAY
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