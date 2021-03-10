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2017 Ford F-550

39,645 KM

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Paramount Truck Sales

905-764-5252

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2017 Ford F-550

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8800 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 6Z5

905-764-5252

  1. 6818363
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  • Listing ID: 6818363
  • Stock #: SE-2708
  • VIN: 1FD0W5HT9HEB25700

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Mileage 39,645 KM

Vehicle Description

6.7 L DIESEL ENGINE, AUTO TRANS, 4X4, POWER WINDOWS & LOCKS WITH KEY LESS ENTRY, POWER & HEATED MIRRORS, TILT & CRUISE CONTROL, AM/FM/CD WITH BLUETOOTH, 40/20/40 CLOTH SEATS, 19,500 LB GVW, TRAILER ROW PACKAGE WITH BRAKE CONTROLLER, RUNNING BOARDS, PTO PROVISION, 9 FT FLAT DECK WITH FOLD DOWN SIDES, TWO TOOL BOXES. FASSI F65 CRANE WITH OVER 39 FT REACH. HIDDEN GOOSE NECK, FACTORY WARRANTY AND MORE. HAS 39,645 KMS. PREVIOUS DAILY RENTAL LEASE TO OWN OR FINANCE AVAILABLE, CALL TODAY

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905-764-5252

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1-800-668-7415
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