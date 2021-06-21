2017 Ford F-550

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8800 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 6Z5
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6.7 L DIESEL ENGINE, AUTO TRANS, A/C, AM/FM STEREO, TILT STEERING, 40/20/40 CLOTH SEATS, VINYL FLOOR, 7000 LB FRONT AXLE & 13660 LB REAR AXLE, UP FITTER SWITCHES, NEW 12 FT STEEL DUMP BOX WITH FOLD DOWN SIDES AND 2 WAY TAILGATE, TRAILER TOW PKG WITH BRAKE CONTROLLER, ALUMINUM CROSS BOX TOOL BOX AND MORE. HAS 43,940 KMS LEASE TO OWN OR FINANCE AVAILABLE, CALL TODAY FOR MORE INFORMATION
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