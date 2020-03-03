Menu
Account
Sign In

2017 Hino 195

Watch This Vehicle

2017 Hino 195

Location

Paramount Truck Sales

8800 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 6Z5

905-764-5252

  1. 4765020
  2. 4765020
  3. 4765020
  4. 4765020
  5. 4765020
  6. 4765020
Contact Seller

$59,800

+ taxes & licensing

  • 68,463KM
  • Used
  • Get Financing
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4765020
  • Stock #: DL-2330
  • VIN: 2AYRDM2H5H1000672
Exterior Colour
White
Body Style
Minivan / Van
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic

DIESEL ENGINE, AUTO TRANS, A/C, POWER WINDOWS& LOCKS, POWER & HEATED MIRRORS, AM/FM/CD, 3 PASSENGERS SEATING, TILT WHEEL, 16 FT ALUMINUM BOX, 2500 LB WALTCO ALUNINUM POWER TAILGATE LOADER, BOX IS 98" WIDE X 99 " HEIGHT, MULTIPLE TIE BARS, PLANK FLOOR AND ROLL UP DOOR, 4 AVAILABLE BALANCE OF FACTORY WARRANTY AND MORE. HAS 68,463 KMS, UNIT # 2331 HAS 73,969, UNIT # 2328 HAS 86,482 AND UNIT # 2329 HAS 88,101 KMS LEASE TO OWN OR FINANCE AVAILABLE. CALL TODAY 1 800 668-7415

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Paramount Truck Sales

2018 Ford F-550
 10,996 KM
$75,800 + tax & lic
2017 Ford F-250
 62,458 KM
$45,800 + tax & lic
2007 GMC T7500
 241,829 KM
$55,800 + tax & lic
Paramount Truck Sales

Paramount Truck Sales

8800 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 6Z5

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

905-764-XXXX

(click to show)

905-764-5252

Alternate Numbers
1-800-668-7415

Send A Message