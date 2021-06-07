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2017 Isuzu NRR

124,255 KM

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Paramount Truck Sales

905-764-5252

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2017 Isuzu NRR

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2017 Isuzu NRR

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Paramount Truck Sales

8800 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 6Z5

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  • Listing ID: 7264670
  • Stock #: DL-2776
  • VIN: JALE5W161H7303822

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Diesel
  • Transmission Automatic
  • Stock # DL-2776
  • Mileage 124,255 KM

Vehicle Description

5.2L DIESEL ENGINE, AUTO TRANS, A/C, POWER WINDOWS & LOCKS WITH KEY LESS ENTRY, TILT & CRUISE CONTROL, 3 PASSENGER CLOTH SEATING, AM/FM/CD, 19,500 LB GVW, 20FT ALUMINUM BOX, 93" INSIDE BOX HEIGHT & 97" INSIDE BOX WIDTH, ROLL UP REAR DOOR, TUCK UNDER POWER LIFT GATE AND MORE. HAS 124,255 KMS, PREVIOUS DAILY RENTAL, LEASE TO OWN OR FINANCE AVAILABLE. CALL TODAY

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Call Dealer

905-764-XXXX

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905-764-5252

Alternate Numbers
1-800-668-7415
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