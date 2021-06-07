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2017 PETERBILT 337

204,024 KM

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2017 PETERBILT 337

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8800 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 6Z5

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  • Listing ID: 7244030
  • Stock #: RET-2786
  • VIN: 2NP2HM7X2HM424038

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Diesel
  • Transmission Automatic
  • Stock # RET-2786
  • Mileage 204,024 KM

Vehicle Description

PACCAR PX 7 DIESEL ENGINE, ALLISON AUTO TRANS, A/C, POWER WINDOWS & LOCKS, HEATED MIRRORS, TILT & CTUISE, AM/FM/CD, DRIVERS SIDE AIR SEAT WITH 2 PASSENGER BENCH, ALUMINUM WHEELS, REGULAR HYDRAULIC BRAKES, "G" LICENSE OK, AIR SUSPENSION, 26 FT MORGAN ALUMINUM BOX WITH INSULATION, KEMLITE LINING WITH ALUMINUM OVER TOP, TWO ROWS OF TIE BARS, NON SLIP ALUMINUM FLOOR, TRIPLE BARN DOORS, ROLL UP RAMP, BOX IS 92" HIGH X 89" WIDE, ALUMINUM FUEL TANKS, 33,000 LB GVW AND MORE. HAS 204,024 KMS, PREVIOUS DAILY RENTAL, LEASE TO OWN OR FINANCE AVAILABLE, CALL TODAY

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