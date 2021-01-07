Menu
Account
Sign In
Back

2018 Ford F-550

38,984 KM

Details Description

$65,800

+ tax & licensing
Make it Yours
$65,800

+ taxes & licensing

Paramount Truck Sales

905-764-5252

Contact Seller
2018 Ford F-550

2018 Ford F-550

Watch This Vehicle

2018 Ford F-550

Location

Paramount Truck Sales

8800 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 6Z5

905-764-5252

  1. 6483859
  2. 6483859
  3. 6483859
Contact Seller

$65,800

+ taxes & licensing

38,984KM
Used
  • Get Financing
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 6483859
  • Stock #: FD-2622
  • VIN: 1FD0W5HY1JEB76951

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Mileage 38,984 KM

Vehicle Description

6.8L GAS ENGINE, AUTO TRANS, 4X4, A/C, POWER WINDOWS & LOCKS WITH KEY LESS ENTRY, POWER & HEATED MIRRORS, TILT STEERING & CRUISE CONTROL, 40/20/40 CLOTH SEATS, AM/FM/CD WITH BLUETOOTH, STEERING WHEEL CONTROLS, VINYL FLOOR, UPFITTER SWITCHES, TRAILER TOW PKG WITH BRAKE CONTROLLER, XLT TRIM PKG, 19,500 LB GVW, FACTORY WARRANTY AND MORE, HAS 38,984 KMS, STK# 2620 HAS 35,599 KMS & STK# 2621 HAS 48,302 KMS. PREVIOUS DAILY RENTAL, LEASE TO OWN OR FINANCE AVAILABLE. CALL TODAY

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Paramount Truck Sales

2019 Ford F-550
 8,457 KM
$86,800 + tax & lic
2018 Ford F-550
 64,618 KM
$59,800 + tax & lic
2019 Ford F-550
 53,674 KM
$82,800 + tax & lic

Email Paramount Truck Sales

Paramount Truck Sales

Paramount Truck Sales

8800 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 6Z5

Call Dealer

905-764-XXXX

(click to show)

905-764-5252

Alternate Numbers
1-800-668-7415
Quick Links
Directions Website Inventory