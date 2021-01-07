2018 Ford F-550

+ taxes & licensing
905-764-5252
8800 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 6Z5
905-764-5252
+ taxes & licensing
6.8 L GAS ENGINE, AUTO TRANS, 4X4, A/C, POWER WINDOWS & LOCKS WITH KEY LESS ENTRY, POWER AND HEATED MIRRORS, TILT & CRUISE CONTROL, 40/20/40 CLOTH INTERIOR, AM/FM/CD WITH BLUETOOTH, STEERING WHEEL CONTROLS, VINYL FLOOR, UP FITTER SWITCHES, TRAILER TOW PKG WITH BRAKE CONTROLLER, XLT TRIM PKG, 19500 LB GVW, NEW VOTH 12 FT DUMP BOX WITH FOLD DOWN SIDES AND 2 WAY TAIL GATE. FACTORY WARRANTY AND MORE. HAS 35,723 KMS, PREVIOUS DAILY RENTAL, LEASE TO OWN OR FINANCE AVAILABLE. CALL TODAY
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
8800 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 6Z5