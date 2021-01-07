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2018 Ford F-550

35,723 KM

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Paramount Truck Sales

905-764-5252

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2018 Ford F-550

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2018 Ford F-550

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Paramount Truck Sales

8800 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 6Z5

905-764-5252

  1. 6533901
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35,723KM
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  • Listing ID: 6533901
  • Stock #: DU-2620
  • VIN: 1FD0W5HYXJEB76964

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Mileage 35,723 KM

Vehicle Description

6.8 L GAS ENGINE, AUTO TRANS, 4X4, A/C, POWER WINDOWS & LOCKS WITH KEY LESS ENTRY, POWER AND HEATED MIRRORS, TILT & CRUISE CONTROL, 40/20/40 CLOTH INTERIOR, AM/FM/CD WITH BLUETOOTH, STEERING WHEEL CONTROLS, VINYL FLOOR, UP FITTER SWITCHES, TRAILER TOW PKG WITH BRAKE CONTROLLER, XLT TRIM PKG, 19500 LB GVW, NEW VOTH 12 FT DUMP BOX WITH FOLD DOWN SIDES AND 2 WAY TAIL GATE. FACTORY WARRANTY AND MORE. HAS 35,723 KMS, PREVIOUS DAILY RENTAL, LEASE TO OWN OR FINANCE AVAILABLE. CALL TODAY

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Call Dealer

905-764-XXXX

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905-764-5252

Alternate Numbers
1-800-668-7415
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