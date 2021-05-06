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2018 Isuzu NRR

103,251 KM

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Paramount Truck Sales

905-764-5252

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2018 Isuzu NRR

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2018 Isuzu NRR

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Paramount Truck Sales

8800 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 6Z5

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  1. 7123105
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103,251KM
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  • Listing ID: 7123105
  • Stock #: DL-2761
  • VIN: JALE5W16XJ7300438

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Diesel
  • Transmission Automatic
  • Stock # DL-2761
  • Mileage 103,251 KM

Vehicle Description

5.2L DIESEL ENGINE, AUTO TRANS,A/C POWER WINDOWS & LOCKS, TILT & CRUISE CONTROL, AM/FM/CD STEREO, 3 PASSENGER CLOTH SEATING, 19500 LB GVW, 20 FT MULTIVAN ALUMINUM BOX, INSIDE BOX HEIGHT 100" X INSIDE BOX WIDTH 98", ROLL UP REAR DOOR, PLANK FLOOR, 2 ROWS OF TIE DOWNS, WALTCO TUCK AWAY POWER LIFT AND MORE, HAS 103,251 KMS, PREVIOUS DAILY RENTAL, LEASE TO OWN OR FINANCE AVAILABLE, CALL TODAY

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Call Dealer

905-764-XXXX

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905-764-5252

Alternate Numbers
1-800-668-7415
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