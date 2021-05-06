2018 Isuzu NRR

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8800 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 6Z5
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5.2L DIESEL ENGINE, AUTO TRANS,A/C POWER WINDOWS & LOCKS, TILT & CRUISE CONTROL, AM/FM/CD STEREO, 3 PASSENGER CLOTH SEATING, 19500 LB GVW, 20 FT MULTIVAN ALUMINUM BOX, INSIDE BOX HEIGHT 100" X INSIDE BOX WIDTH 98", ROLL UP REAR DOOR, PLANK FLOOR, 2 ROWS OF TIE DOWNS, WALTCO TUCK AWAY POWER LIFT AND MORE, HAS 103,251 KMS, PREVIOUS DAILY RENTAL, LEASE TO OWN OR FINANCE AVAILABLE, CALL TODAY
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