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2019 Dodge Ram 2500

27,965 KM

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Paramount Truck Sales

905-764-5252

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2019 Dodge Ram 2500

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2019 Dodge Ram 2500

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8800 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 6Z5

905-764-5252

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27,965KM
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  • Listing ID: 6338984
  • Stock #: PU-2562
  • VIN: 3C6UR5JJ8KG612965

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Mileage 27,965 KM

Vehicle Description

6.4 L HEMI GAS ENGINE, AUTO TRANS, 4X4, POWER WINDOWS & LOCKS WITH KEYLESS ENTRY, PUSH BUTTON START, POWER & HEATED MIRRORS, TILT & CRUISE, AM/FM STEREO, POWER DRIVERS SEAT, 40/20/40 CLOTH INTERIOR, TRAILER TOW PKG WITH BRAKE CONTROLLER, STEERING WHEEL CONTROLS, CHROME WHEELS WITH WHITE LETTER TIRES, BACK UP CAMERA, FACTORY WARRANTY AND MORE. HAS 27,965 KMS PREVIOUS DAILY RENTAL, LEASE TO OWN OR FINANCE AVAILABLE, CALL TODAY

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