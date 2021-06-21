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2019 Dodge Ram 2500

50,748 KM

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Paramount Truck Sales

905-764-5252

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2019 Dodge Ram 2500

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8800 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 6Z5

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  • Listing ID: 7528140
  • Stock #: PU-2887
  • VIN: 3C6UR5CJ2KG585100

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Mileage 50,748 KM

Vehicle Description

6.4 L V8 ENGINE, AUTO TRANS, 4X4, A/C, POWER WINDOWS & LOCKS WITH KEY LESS ENTRY, PUSH BUTTON START, TILT & CRUISE CONTROL, POWER & HEATED MIRRORS, POWER SLIDING REAR WINDOW WITH REAR DEFROST, 40/20/40 CLOTH SEATS, CHROME WHEELS WITH WHITE LETTER TIRES, TRAILER PKG, BOX LINER, FOG LIGHTS, BACK UP CAMERA AND MORE. HAS 50,748 KMS PREVIOUS DAILY RENTAL, LEASE TO OWN OR FINANCE AVAILABLE. CALL TODAY

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