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2019 Dodge Ram

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8800 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 6Z5

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  • Listing ID: 6193851
  • Stock #: DU-2546
  • VIN: 3C7WRNFL2KG693010

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Mileage 0 KM

Vehicle Description

6.7 L CUMMINS DIESEL ENGINE, AUTO TRANS, 4X4, SLT TRIM , A/C, POWER WINDOWS & LOCKS, POWER & HEATED MIRRORS, TILT & CRUISE CONTROL, BLUETOOTH , POWER DRIVERS SEAT, CLOTH INTERIOR, RUNNING BOARDS, AM/FM STEREO, TRAILER TOW PKG WITH BRAKE CONTROLLER, NEW VOTH 12 FT ALUMINUM DUMP BOX WITH TARP, FOLD DOWN SIDES WITH 2 WAY TAILGATE, 19,500 GVW, FACTORY WARRANTY AND MORE. HAS LOW KMS. LEASE TO OWN OR FINANCE AVAILABLE, CALL TODAY

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Call Dealer

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Alternate Numbers
1-800-668-7415
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