2019 Ford E450

+ taxes & licensing
905-764-5252
8800 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 6Z5
905-764-5252
+ taxes & licensing
GAS ENGINE, AUTO TRANS, FRONT & REAR A/C, POWER WINDOWS & LOCKS, TILT & CRUISE CONTROL, AM/FM/CD STEREO, POWER & HEATED DRIVERS SEAT, LEATHER INTERIOR, STEP BOARDS, NAVIGATION, HARDWOOD FLOORING, PASSENGER COMPARTMENT TV SET, USB CONNECTIONS ON EACH SEAT, HARDWOOD FLOORING, REAR AND UPPER STORAGE, SKYLIGHT ROOF, DOUBLE LOCKED REAR LUGGAGE COMPARTMENT, CHROME GRILL, CHROME WHEEL COVERS AND MORE. HAS 17,857 KMS, LEASE TO OWN OR FINANCE AVAILABLE. CALL TODAY
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
8800 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 6Z5