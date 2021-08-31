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2019 Ford E450

17,857 KM

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Paramount Truck Sales

905-764-5252

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2019 Ford E450

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2019 Ford E450

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8800 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 6Z5

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  • Listing ID: 7699606
  • Stock #: CV-2946
  • VIN: 1FDXE4FS3KDC05531

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Stock # CV-2946
  • Mileage 17,857 KM

Vehicle Description

GAS ENGINE, AUTO TRANS, FRONT & REAR A/C, POWER WINDOWS & LOCKS, TILT & CRUISE CONTROL, AM/FM/CD STEREO, POWER & HEATED DRIVERS SEAT, LEATHER INTERIOR, STEP BOARDS, NAVIGATION, HARDWOOD FLOORING, PASSENGER COMPARTMENT TV SET, USB CONNECTIONS ON EACH SEAT, HARDWOOD FLOORING, REAR AND UPPER STORAGE, SKYLIGHT ROOF, DOUBLE LOCKED REAR LUGGAGE COMPARTMENT, CHROME GRILL, CHROME WHEEL COVERS AND MORE. HAS 17,857 KMS, LEASE TO OWN OR FINANCE AVAILABLE. CALL TODAY

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