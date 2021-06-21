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2019 Ford F-350

64,897 KM

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Paramount Truck Sales

905-764-5252

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2019 Ford F-350

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2019 Ford F-350

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Paramount Truck Sales

8800 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 6Z5

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  • Listing ID: 7475127
  • Stock #: PU-2876
  • VIN: 1FT8W3BT9KEE75632

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Mileage 64,897 KM

Vehicle Description

6.7 L DIESEL ENGINE, AUTO TRANS, A/C, 4X4, POWER WINDOWS & LOCKS WITH KEY LESS ENTRY, REMOTE START, TILT & CRUISE CONTROL, POWER & HEATED MIRRORS, 40/20/40 CLOTH SEATS, AM/FM STEREO WITH BLUETOOTH, XLT PACKAGE WITH FX-4, ALUMINUM WHEELS, TRAILER TOW PKG WITH BRAKE CONTROLLER, BOX LINER, RUNNING BOARDS, BACK UP CAMERA, BIG SCREEN, BALANCE OF FACTORY WARRANTY AND MORE. HAS 67,897 KMS PREVIOUS DAILY RENTAL LEASE TO OWN OR FINANCE AVAILABLE. CALL TODAY

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Call Dealer

905-764-XXXX

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905-764-5252

Alternate Numbers
1-800-668-7415
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