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2019 Ford F-550

53,674 KM

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Paramount Truck Sales

905-764-5252

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2019 Ford F-550

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2019 Ford F-550

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Paramount Truck Sales

8800 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 6Z5

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  • Listing ID: 6448882
  • Stock #: DU-2610
  • VIN: 1FD0W5HT8KEE49258

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Mileage 53,674 KM

Vehicle Description

6.7 L DIESEL ENGINE, AUTO TRANS, 4X4, A/C, POWER WINDOWS & LOCKS WITH KEY LESS ENTRY, POWER & HEATED MIRRORS, TILT & CRUISE CONTROL, 40/20/40 VINYL SEATS, VINYL FLOOR, AM/FM STEREO, TRAILER TOW PACKAGE WITH BRAKE CONTROLLER, BLUETOOTH, 19,500 LB GVW, ALUMINUM TOOL BOXES, FACTORY STROBE LIGHT PACKAGE, 10FT STEEL DUMP BOX WITH TARP, FOLD DOWN SIDES, 2 WAY TAIL GATE, FUEL TANK WITH ELECTRIC PUMP, FACTORY WARRANTY AND MORE. HAS 53,674 KMS, LEASE TO OWN OR FINANCE AVAILABLE CALL TODAY

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