Menu
Account
Sign In
Back

2019 GMC Sierra 3500

60,249 KM

Details Description

$66,800

+ tax & licensing
Make it Yours
$66,800

+ taxes & licensing

Paramount Truck Sales

905-764-5252

Contact Seller
2019 GMC Sierra 3500

2019 GMC Sierra 3500

Watch This Vehicle

2019 GMC Sierra 3500

Location

Paramount Truck Sales

8800 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 6Z5

905-764-5252

  1. 6530160
  2. 6530160
Contact Seller

$66,800

+ taxes & licensing

60,249KM
Used
  • Get Financing
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 6530160
  • Stock #: FD-2639
  • VIN: 1GT42TCYXKF244074

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Mileage 60,249 KM

Vehicle Description

6.6 L DURAMAX DIESEL ENGINE, ALLISON AUTOMATIC TRANS, A/C, POWER WINDOWS & LOCKS WITH KEY LESS ENTRY, POWER MIRRORS, TILT & CRUISE CONTROL, AM/FM STEREO, 40/20/40 CLOTH SEATS, POWER DRIVERS SEAT, VINYL FLOOR, BLUETOOTH, TRAILER TOW PKG WITH BRAKE CONTROLLER, 11,600 LB GVW, DELUXE CHROME APPEARANCE PKG, FACTORY WARRANTY AND MORE. HAS 60,249 KMS, PREVIOUS DAILY RENTAL, LEASE TO OWN OR FINANCE AVAILABLE, CALL TODAY

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Paramount Truck Sales

2019 Ford F-550
 44,676 KM
$86,800 + tax & lic
2018 Ford Transit
 53,984 KM
$36,800 + tax & lic
2017 Chevrolet Express
 53,108 KM
$59,800 + tax & lic

Email Paramount Truck Sales

Paramount Truck Sales

Paramount Truck Sales

8800 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 6Z5

Call Dealer

905-764-XXXX

(click to show)

905-764-5252

Alternate Numbers
1-800-668-7415
Quick Links
Directions Website Inventory