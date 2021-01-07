2019 GMC Sierra 3500

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8800 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 6Z5
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6.6 L DURAMAX DIESEL ENGINE, ALLISON AUTOMATIC TRANS, A/C, POWER WINDOWS & LOCKS WITH KEY LESS ENTRY, POWER MIRRORS, TILT & CRUISE CONTROL, AM/FM STEREO, 40/20/40 CLOTH SEATS, POWER DRIVERS SEAT, VINYL FLOOR, BLUETOOTH, TRAILER TOW PKG WITH BRAKE CONTROLLER, 11,600 LB GVW, DELUXE CHROME APPEARANCE PKG, FACTORY WARRANTY AND MORE. HAS 60,249 KMS, PREVIOUS DAILY RENTAL, LEASE TO OWN OR FINANCE AVAILABLE, CALL TODAY
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