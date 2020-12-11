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2019 VERSALIFT VST50TN

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905-764-5252

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2019 VERSALIFT VST50TN

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8800 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 6Z5

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  • Listing ID: 6325101
  • Stock #: BU-2586
  • VIN: 1FDUF5GY6KDA00102

Vehicle Details

  • Exterior Colour "
  • Body Style Pickup Truck
  • Stock # BU-2586
  • Mileage 0 KM

Vehicle Description

6.8 L GAS ENGINE, AUTO TRANS, A/C, TILT WHEEL, AM/FM STEREO, 40/20/40 VINYL SEATING, VINYL FLOOR, 19,500 LB GVW, DAKOTA SERVICE BODY WITH SHELVING, POWER INVERTER, VERSALIFT AERIAL DEVICE MODEL V5T-50TN WITH 4 OUTRIGGERS, 200 LB WINCH ON SIDE OF BUCKET, TRAILER TOW PACKAGE WITH BRAKE CONTROLLER, PLATFORM CAPACITY OF 500 LBS. FACTORY WARRANTY AND MORE. HAS 10,580 KMS LEASE TO OWN OR FINANCE AVAILABLE. CALL TODAY

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1-800-668-7415
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