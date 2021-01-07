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2020 Chevrolet Silverado 1500

22,618 KM

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2020 Chevrolet Silverado 1500

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8800 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 6Z5

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  • Listing ID: 6490356
  • Stock #: PU-2488
  • VIN: 1GCUYEED0LZ282319

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Mileage 22,618 KM

Vehicle Description

5.3 L V8, 8 SPD AUTO TRANS, A/C, POWER WINDOWS & LOCKS WITH KEY LESS ENTRY, POWER DRIVERS SEAT, BUCKETS & CONSOLE, REMOTE START, POWER & HEATED MIRRORS, TILT & CRUISE CONTROL, REAR DEFROSTER, 3.23 POSI-TRACTION REAR END, HEATED FRONT SEATS, HD VISION REAR CAMERA, HEATED STEERING WHEEL, FRONT & REAR PARK ASSIST, 22" BLACK HIGH GLOSS ALUMINUM WHEELS, TRAILER TOW PKG WITH TRAILER BRAKE, BLACK ROUND STEP BARS, CONVENIENCE PACKAGE II, RST TRIM PACKAGE, CHEVY-TEC SPRAY ON BED LINER, AM/FM STEREO WITH APPLE & GOOGLE CONNECT, BLUETOOTH, SLIDING REAR WINDOW, WINTER MATS, FACTORY WARRANTY AND MORE. HAS 22,618 KMS, LEASE TO OWN OR FINANCE AVAILABLE, CALL TODAY

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