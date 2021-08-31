2020 Ford F-450

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8800 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 6Z5
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7.3 L GAS ENGINE, AUTO TRANS, 4X4, A/C, POWER WINDOWS & LOCKS WITH KEY LESS ENTRY, TILT & CRUISE CONTROL, AM/FM STEREO, BLUETOOTH, POWER & HEATED MIRRORS, 40/20/40 VINYL SEATS, VINYL FLOOR, RUNNING BOARDS, 5200 LB FRONT AXLE & 12,880 LB REAR AXLE, 10 FT ALUMINUM DUMP BOX WITH FOLD DOWN SIDES AND 2 WAY TAILGATE, TARP SYSTEM, TRAILER TOW PACKAGE WITH BRAKE CONTROLLER, BALANCE OF FACTORY WARRANTY AND MORE. HAS 1,415 KMS LEASE TO OWN OR FINANCE AVAILABLE, CALL TODAY
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