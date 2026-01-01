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1999 Jaguar XK8
Convertible |HARMAN&KARDON|HEATED SEATS|BEIGE INT
1999 Jaguar XK8
Convertible |HARMAN&KARDON|HEATED SEATS|BEIGE INT
Location
Canadian Fine Motors
1882 Lawrence Ave E, Scarborough, ON M1R 2Y5
647-686-7808
$9,998
+ taxes & licensing
Actions
Used
94,631MI
Good Condition
VIN SAJGX204XXC040644
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Beige
- Body Style Convertible
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 2-door
- Passengers 5
- Mileage 94,631 MI
Vehicle Description
,
GREY OVER BLACK LEATHER INT,
HEATED SEATS, REAR, AIR CONDITIONING, CLIMATE CONTROL, TILT WHEEL, AND MORE!
**PRICE ADVERTISED ONLINE HAS A $1500 FINANCE PURCHASING CREDIT, CASH PRICE MAY DIFFER. PLEASE CONTACT THE DEALER FOR MORE INFORMATION ON CASH PURCHASE. *DO NOT REFER TO CALCULATE MY PAYMENT TAB FOR CASH PURCHASE. **
Vehicle Features
Packages
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Canadian Fine Motors
1882 Lawrence Ave E, Scarborough, ON M1R 2Y5
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Call Dealer
647-686-XXXX(click to show)
$9,998
+ taxes & licensing>
Canadian Fine Motors
647-686-7808
1999 Jaguar XK8