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<p><br>,<br>GREY OVER BLACK LEATHER INT,<br><br><br>HEATED SEATS, REAR, AIR CONDITIONING, CLIMATE CONTROL, TILT WHEEL, AND MORE!<br><br><br><br>**PRICE ADVERTISED ONLINE HAS A $1500 FINANCE PURCHASING CREDIT, CASH PRICE MAY DIFFER. PLEASE CONTACT THE DEALER FOR MORE INFORMATION ON CASH PURCHASE. *DO NOT REFER TO CALCULATE MY PAYMENT TAB FOR CASH PURCHASE. **</p>

1999 Jaguar XK8

94,631 MI

Details Description Features

$9,998

+ taxes & licensing
Make it Yours

1999 Jaguar XK8

Convertible |HARMAN&KARDON|HEATED SEATS|BEIGE INT

Watch This Vehicle
14228183

1999 Jaguar XK8

Convertible |HARMAN&KARDON|HEATED SEATS|BEIGE INT

Location

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave E, Scarborough, ON M1R 2Y5

647-686-7808

  1. 1780699872629
  2. 1780699873185
  3. 1780699873640
  4. 1780699874054
  5. 1780699874506
  6. 1780699874994
  7. 1780699875518
  8. 1780699876022
  9. 1780699876502
  10. 1780699877002
  11. 1780699877429
  12. 1780699877891
  13. 1780699878351
  14. 1780699878771
  15. 1780699879212
  16. 1780699879656
  17. 1780699880104
  18. 1780699880567
  19. 1780699881038
  20. 1780699881526
  21. 1780699881966
  22. 1780699882428
  23. 1780699882865
  24. 1780699883292
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$9,998

+ taxes & licensing

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Used
94,631MI
Good Condition
VIN SAJGX204XXC040644

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Convertible
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 5
  • Mileage 94,631 MI

Vehicle Description


,
GREY OVER BLACK LEATHER INT,


HEATED SEATS, REAR, AIR CONDITIONING, CLIMATE CONTROL, TILT WHEEL, AND MORE!



**PRICE ADVERTISED ONLINE HAS A $1500 FINANCE PURCHASING CREDIT, CASH PRICE MAY DIFFER. PLEASE CONTACT THE DEALER FOR MORE INFORMATION ON CASH PURCHASE. *DO NOT REFER TO CALCULATE MY PAYMENT TAB FOR CASH PURCHASE. **

Vehicle Features

Packages

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Canadian Fine Motors

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave E, Scarborough, ON M1R 2Y5
Member UCDA Member

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Call Dealer

647-686-XXXX

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647-686-7808

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$9,998

+ taxes & licensing>

Canadian Fine Motors

647-686-7808

1999 Jaguar XK8