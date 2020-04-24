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2004 Jeep Liberty

LIMITED

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2004 Jeep Liberty

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Location

Warranty Auto Sales Ltd

1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2

416-751-6653

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$1,600

+ taxes & licensing

  • 290,000KM
  • Used
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  • Listing ID: 4897983
  • VIN: 1J4GL58K64W324172
Exterior Colour
Light Khaki Metallic (Tan)
Interior Colour
Lt Taupe/Taupe (L2)
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder

...JEEP LIBERTY LIMITED 4X4 POWER HEATED LEATHER SUNROOF LOADED...EXCELLENT COND....ONLY $1,600.

.....THIS JEEP DRIVES GREAT, IS IN EXCELLENT CONDITION INSIDE AND OUT.
.....VERY WELL MAINTAINED OVER THE YEARS.

....THIS JEEP IS BEING SOLD IN UN-CERTIFIED CONDITION.
......THIS JEEP IS BEING SOLD IN AS-IS CONDITION

....YOU MUST SAFETY CERTIFY THIS VEHICLE AT YOUR OWN EXPENSE.


..... FEATURES, INCL; LIMITED EDITION PKG., 4X4 PKG., SPORT PKG., POWER GLASS SUNROOF, POWER HEATED LEATHER SEATS, SPORT ALLOY WHEELS, PREMIUM SOUND, REAR HEAT AND REAR AIR, TILT, TINT, CRUISE CONTROL, AIR COND., POWER OPTIONS GROUP, WINDOWS, LOCKS, MIRRORS, SPORT STEERING WHEEL WITH CONTROLS, LIGHTING PKG., FOG LAMPS, REAR WIPER AND WASH, ROOF RACK, SPORT EXHAUST, FULL SIZE SPORT SPARE,.. PLUS LOTS MORE.

........CALL US.........WARRANTY AUTO SALES..........OPEN 7 DAYS A WEEK.........416-751-6653.........IN BUSINESS SINCE 1967.

Comfort
  • Air Conditioning
  • Illuminated Entry
Convenience
  • Cruise Control
  • Full Length Floor Console
  • Spare Tire Cover
  • Front/rear floor mats
  • Variable intermittent windshield wipers
  • Halogen headlamps w/time off delay
Media / Nav / Comm
  • Tachometer
Windows
  • rear window defogger
  • REAR WINDOW WIPER/WASHER
  • Front door tinted glass
Powertrain
  • ENGINE BLOCK HEATER
Safety
  • Fog Lamps
  • Driver & front passenger multi-stage airbags w/occupant classification system
Trim
  • Premium Door Trim Panel
  • Body-colour body-side mouldings
  • Body-colour grille
  • Body-colour fascias
  • Premium Fender Flares
Power Options
  • Pwr rack & pinion steering
  • Pwr accessory delay
Security
  • Sentry key theft deterrent system
Suspension
  • Independent front suspension w/coil springs
  • Solid rear axle w/trailing arm suspension
Exterior
  • Full-size spare tire w/outside carrier
  • Roof side rails
Seating
  • 65/35 split fold down rear seat
  • 3-point seat belts all seating positions
  • LATCH-ready child seat anchors
Additional Features
  • Front/rear stabilizer bars
  • Floor carpeting
  • 600-CCA maintenance-free battery
  • 136-amp alternator
  • Front/rear low pressure gas shock absorbers
  • 73.8 litre fuel tank w/tethered cap
  • Rear swing gate w/flipper glass
  • Driver & passenger assist handles
  • Cargo tie-down loops
  • Leather-wrapped tilt steering wheel
  • Illuminated visor vanity mirrors
  • Pwr driver & front passenger windows w/1-touch
  • 3.7L V6 "POWER TECH" ENGINE
  • Dana 30/186MM front axle, Corporate 8.25 rear axle
  • Enhanced Accident Response System (EARS)-inc: fuel pump shut-off, doors unlock, interior lights on in the event of an airbag deployment
  • Lamps-inc: cargo compartment, courtesy, map/reading
  • Cargo area w/trim panel, cover, storage net

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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