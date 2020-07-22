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2004 Nissan Xterra

220,000 KM

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Warranty Auto Sales Ltd

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2004 Nissan Xterra

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SE

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2004 Nissan Xterra

SE

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1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2

416-751-6653

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  • Listing ID: 5587155
  • VIN: 5N1ED28Y24C674506

Vehicle Details

  • Exterior Colour Ebony (Black)
  • Interior Colour Grey (K)
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Mileage 220,000 KM

Vehicle Description

......NISSAN XTERRA SE 4WD 4X4 BLUETOOTH ALLOYS ROOF RACK LOW KILOMETERS....PERFECT COND.
....BBB A+ RATING......WE INCLUDE EVERYTHING......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED..


....EXTREMELY CLEAN PERFECT COND.

..REALLY NICE, RELIABLE...DRIVES FANTASTIC.

.... WELL MAINTAINED, PRIDE OF OWNERSHIP SHOWS.


..... FEATURES, INCL; SE PKG., 4WD 4X4 PKG., SPORT PKG., TOW PKG., HEATED SEATS, SPORT STEERING WHEEL WITH CONTROLS, TILT, PREMIUM SOUND, PREMIUM SPEAKERS, SPORT EXHAUST, DEEP TINT, REAR HEATING, REAR AIR, CRUISE CONTROL, AIR COND., POWER OPTIONS GROUP, WINDOWS, LOCKS, MIRRORS, SPORT ALLOY WHEELS, FOGS, ROOF RACK, RUNNING BOARDS, PLUS LOTS MORE.

.......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED, AND CLEANED, CAR-PROOF REPORT.... AWESOME TIRES. ..........WARRANTIES OF UP TO 4 YEARS AND "BUMPER-TO-BUMPER" STYLE ARE AVAILABLE AT VERY ATTRACTIVE PRICES. WE INCLUDE A 12 MONTH, 12,000KMS, POWERTRAIN WARRANTY. ........CALL US.........WARRANTY AUTO SALES..........OPEN 7 DAYS A WEEK.........416-751-6653.........IN BUSINESS SINCE 1967

Vehicle Features

Traction Control
First Aid Kit
Anti-Theft System
Driver & front passenger dual stage airbags
Electronic brake force distribution (EBD)
Steel side-door impact beams
3-point front seat belts w/height adjusters/pretensioners/load limiters
Cruise Control
Tilt Steering Column
Map Lights
Variable intermittent windshield wipers
Dual front/rear cup holders located in console
ENGINE BLOCK HEATER
Four Wheel Drive
4-speed automatic transmission w/OD
Liquid-filled engine mounts
Engine/fuel tank skid plates
Steering Wheel Audio Controls
Rear Privacy Glass
Front air conditioning
Adjustable front headrests
Cargo area storage bins
Front/rear mud guards
Front fog lights
Charcoal-coloured tubular roof rack w/removable gear basket/wind deflector
Independent double wishbone front suspension
Stamped steel fender flares
Tonneau Cover
Front/rear stabilizer bars
Leather-wrapped steering wheel
Black body-side mouldings
Energy absorbing steering column
Low fuel/washer fluid warning indicators
Front tow hook
Limited slip rear differential
Automatic locking hubs
Pwr vented front disc/rear drum brakes
73 litre fuel tank
Dual black pwr outside mirrors
Battery saver feature
Rear door pull-down strap
LATCH child safety seat anchor system
Titanium-look instrument panel
Digital compass w/outside temp display
Hood buckling creases
Passenger-side visor vanity mirror
Charcoal-coloured tubular aluminum side step rails
SE cloth seating surfaces
(1) side cargo net
Pop-up removable glass sunroof w/removable sunshade
Charcoal-coloured grille crossbar/headlight surround
8-way adjustable front bucket seats
Driver seat height adjuster/manual lumbar support
Stadium style 50/50 split fold-down rear seat
Front passenger side & rear seat map pockets
Front centre console w/armrest/dual level storage w/CD slots
Pwr windows w/driver side 1-touch auto-down
Front curtain side-impact supplemental airbags
100-amp alternator
Platinum spark plugs
2269 kg (5000 lb) towing capacity
(6) ceiling tie-down clips, (4) floor tie-down hooks in cargo area
12-volt pwr outlets-inc: (1) front, (2) centre console, (1) rear
Instrumentation-inc: tach, dual digital trip odometers
Rockford Fosgate audio system w/AM/FM stereo w/6 disc in-dash CD changer, (8) high performance speakers-inc: (2) 6.5" front door, (4) 6.5" x 9" cargo area, (2) 1" front door tweeters
(4) 17" x 8" 5-spoke aluminum alloy wheels
3.3L (201) SOHC SMPI 12-valve V6 engine
Full length box-section ladder frame
Live rear axle suspension w/multi-leaf springs
Pwr assisted recirculating ball steering

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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