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2005 BMW 7 Series

745i

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2005 BMW 7 Series

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Location

Warranty Auto Sales Ltd

1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2

416-751-6653

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$8,995

+ taxes & licensing

  • 180,000KM
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  • Listing ID: 4932339
  • VIN: WBAGL63535DP74465
Exterior Colour
Kalahari Beige Metallic (Tan)
Interior Colour
Black ()
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Rear Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder

.....BMW 740i TOURING SEDAN NAVIGATION BLUETOOTH LEATHER LOADED...EXCELLENT COND.
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Powertrain
  • Rear Wheel Drive
  • Electronically-controlled engine cooling
Convenience
  • Universal Garage Door Opener
  • Halogen free-form fog lights
Safety
  • Automatic Headlamps
  • Front/rear crumple zones
  • Cornering brake control (CBC)
  • SMART airbag deployment system
  • Driver/front passenger airbags
  • Front safety belt pyrotechnical tensioning system
  • Safety belt force limiters
Seating
  • Front seatback storage nets
Trim
  • Chrome grille w/chrome-plated kidney bars
Additional Features
  • Front/rear stabilizer bars
  • Interlocking door anchoring system
  • Front/rear body-colour bumpers
  • Auto-Dimming Rear View Mirror
  • front/rear dual cupholders
  • Pwr glass sunroof
  • Tool kit in luggage compartment
  • Car/key memory w/follow-me-home function
  • Locking illuminated glovebox w/take-out flashlight
  • Fully-integrated road safety technology (FIRST)
  • Side impact protection door reinforcements
  • Pwr tilt/telescopic steering column
  • Adaptive LED brakelights
  • White turn signal indicator lenses
  • Chrome side window frame trim
  • Driver/front passenger side thorax airbags
  • Collapsible tube crash technology
  • Tire pressure warning
  • Front/rear advanced head protection system (AHPS II)
  • Aluminum hood & front fenders
  • Rear centre armrest w/storage compartment
  • Brake wear display
  • Fully-finished luggage compartment
  • Front active knee protection airbag system
  • Battery safety terminal
  • Front centre armrest w/climate-controlled storage
  • Heated door locks
  • Adaptive headlights (ALC)
  • Rear centre 3-point safety belt
  • Body-coloured bow-type door handles
  • Intelligent safety & information system (ISIS)
  • 88 litre fuel tank
  • Xenon headlamps w/high-pressure washer system
  • Dual body-coloured auto-dimming pwr heated exterior mirrors
  • Soft-close trunk lid
  • Stepless door hinges
  • Illuminated door handles & ground illumination
  • (3) manually-adjustable rear seat headrests
  • "Shark fin" telephone antenna
  • Roof consoles w/front/rear vanity mirrors
  • 2-position memory for driver's seat
  • Aux pwr outlet in passenger's footwell area
  • Electromechanical parking brake w/automatic hold
  • Rain-sensing windshield wipers w/heated nozzles/parking area
  • Aluminum 4-link integral rear suspension
  • Aluminum double-pivot strut-type front suspension
  • Fully-electronic "drive-by-wire" throttle system
  • Crash sensor-inc: fuel cutoff, lights on, door unlock
  • Pwr windows-inc: anti-trap, comfort open/close
  • Servotronic vehicle speed-sensitive rack & pinion pwr steering
  • 4-wheel inner-ventilated disc brakes
  • 4.4L DOHC 32-valve V8 engine w/double VANOS "steplessly" variable valve timing, Valvetronic
  • BMW ambiance lighting for front, rear & door panels
  • Dual-zone automatic climate control w/micro-filter-inc: automatic air recirculation, solar sensor
  • 6-speed automatic transmission w/OD-inc: Steptronic, "shift-by-wire" w/ATM
  • Comfort start w/start button
  • Full-size spare alloy wheel/tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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