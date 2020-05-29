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Warranty Auto Sales Ltd

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2005 Toyota Corolla

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CE

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2005 Toyota Corolla

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1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2

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  • 160,000KM
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  • Listing ID: 5079318
  • VIN: 2T1BR32E95C900529
Exterior Colour
Frosted Mink Pearl (Tan)
Interior Colour
Bone ()
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

....TOYOTA COROLLA CE AUTO., LOW KILOMETERS AIR COND...MINT COND...REALLY NICE.
....BBB A+ RATING......WE INCLUDE EVERYTHING......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED..


.....WELL MAINTAINED....ECONOMICAL..DRIVES GREAT.

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Exterior
  • Tinted Glass
  • P185/65R15 all-season tires
Powertrain
  • Front Wheel Drive
  • Engine Immobilizer
  • 1.8L DOHC SMPI 16-valve VVT-i 4-cyl engine
Convenience
  • INTERMITTENT WINDSHIELD WIPERS
  • Front & rear cup holders
  • Door Map Pockets
  • Halogen Headlamps
  • Dual visor vanity mirrors
  • Cigarette lighter
  • Carpeted floor mats
  • Electric rear window defogger w/timer
  • Side window defoggers
Media / Nav / Comm
  • Digital clock
Seating
  • 60/40 split fold-down rear seat
  • Rear seat heater ducts
Power Options
  • Accessory pwr outlets
Safety
  • Anchor points for child restraint seats
  • Child-protector rear door locks
  • Front passenger airbag status indicator
Suspension
  • Torsion beam rear suspension w/coil springs
Trim
  • Fabric-trimmed interior door panels
Additional Features
  • Stainless Steel exhaust system
  • Front & rear stabilizer bars
  • Driver footrest
  • Fadeout dome lamp
  • 3-spoke tilt steering wheel
  • 50 litre fuel tank
  • Drivers coin-case compartment
  • 3-point rear shoulder belts
  • Variable-assist pwr rack & pinion steering
  • Front & rear splash guards
  • Dual pwr mirrors
  • Independent MacPherson gas strut front suspension w/coil springs
  • Dual-stage driver/front passenger airbags
  • Colour-keyed bumpers & body-side mouldings
  • 15" steel wheels w/full wheel covers
  • Full-fabric upholstery
  • Rear seat vertically-adjustable headrests
  • 3-point front shoulder belts w/pretensioners/force limiters/adjustable anchor
  • Warnings for low engine oil, low fuel, low washer fluid, door ajar & seatbelt for driver/front passenger seat
  • Pwr assisted front vented disc/rear drum brakes
  • Instrumentation-inc: tachometer, water temp gauge, exterior temp gauge
  • Reclining front bucket seats w/driver seat vertical adjust, vertically-adjustable headrests
  • 4-speed automatic transmission w/OD cancel switch

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