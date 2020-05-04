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2006 Honda Ridgeline

EX-L

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2006 Honda Ridgeline

EX-L

Location

Warranty Auto Sales Ltd

1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2

416-751-6653

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$9,750

+ taxes & licensing

  • 201,000KM
  • Used
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  • Listing ID: 4949082
  • VIN: 2HJYK16546H004266
Exterior Colour
Nighthawk Black Pearl (Black)
Interior Colour
Black
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder

...HONDA RIDGELINE EXL 4WD SPORT TOW PKG. LEATHER SUNROOF..PERFECT MINT CONDITION.
....BBB A+ RATING......WE INCLUDE EVERYTHING......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED..


...DRIVES FANTASTIC....REALLY REALLY NICE.

.... WELL MAINTAINED, LOW KILOMETERS,....PRIDE OF OWNERSHIP.


..... FEATURES, INCL; EXL PKG., 4WD PKG., SPORT PKG., TOW PKG., POWER GLASS SUNROOF, AUX., POWER HEATED LEATHER SEATS, PREMIUM SOUND, TILT, SPORT EXHAUST, DEEP TINT, REAR HEATING, REAR AIR, CRUISE CONTROL, AIR COND., POWER OPTIONS GROUP, WINDOWS, LOCKS, MIRRORS, SPORT ALLOY WHEELS, SPLIT REAR WINDOW, BED LINER, 2-WAY REAR HATCH, PLUS LOTS MORE.

.......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED, AND CLEANED, CAR-PROOF REPORT.... AWESOME TIRES. ..........WARRANTIES OF UP TO 4 YEARS AND "BUMPER-TO-BUMPER" STYLE ARE AVAILABLE AT VERY ATTRACTIVE PRICES. WE INCLUDE A 12 MONTH, 12,000KMS, POWERTRAIN WARRANTY. ........CALL US.........WARRANTY AUTO SALES..........OPEN 7 DAYS A WEEK.........416-751-6653.........IN BUSINESS SINCE 1967.

Safety
  • Security System
  • 8-KPH impact-absorbing bumpers
  • Pwr front/rear disc brakes
  • Driver & front passenger side-impact airbags w/occupant position detection system (OPDS)
  • Child-proof rear door locks
  • Front/rear side curtain airbags w/rollover sensor
Windows
  • PWR MOONROOF
  • Rear Privacy Glass
Trim
  • Body-colour door handles
  • Body-colour bumpers
Suspension
  • Independent MacPherson strut front suspension
Powertrain
  • 5-speed automatic transmission w/OD
Convenience
  • Remote fuel filler door release
  • HomeLink universal garage door opener
  • Multi-reflector halogen headlights w/auto-off feature
  • Front/rear all-weather floor mats
Comfort
  • Adjustable steering column
  • Dual-zone automatic climate control w/micron air filtration system
Seating
  • 60/40 split fold rear leather seat w/underseat cargo zone
Power Options
  • Pwr windows w/auto-up/down driver window
Additional Features
  • BEVERAGE HOLDERS
  • Locking Rear Differential
  • 130-amp alternator
  • Front/rear stabilizer bars
  • Leather-wrapped steering wheel
  • Direct ignition system
  • front door courtesy lights
  • Maintenance minder
  • Front/rear map lights
  • Outside temp gauge
  • Drive-by-wire throttle
  • Coin box
  • 83 litre fuel tank
  • 3.5L SOHC PGM-FI 24-valve VTEC V6 engine
  • HD transmission cooler
  • Variable torque management (VTM) four-wheel drive system
  • 4-pin/7-pin trailer pre-wiring
  • HD front/rear tow hooks
  • Boxed ladder frame w/unibody construction
  • Independent multi-link rear suspension w/trailing arm
  • P245/65SR17 all-season tires
  • Large foldable body-colour heated mirrors
  • Heat-rejecting green tinted glass
  • Variable intermittent windshield wipers w/auto heated wiper zone
  • Headrests at all seating positions
  • Multifunctional centre storage console w/sliding armrest
  • ECU immobilizer theft deterrent system
  • Tire pressure monitoring system-inc: location & pressure indicators
  • Rear passenger ventilation
  • Hidden roof-mounted antenna
  • (2) front/(1) rear 12V pwr outlets
  • Front passenger illuminated vanity mirrors
  • Sliding sun visors
  • Sunglasses holder
  • 3-point seatbelts at all seating positions
  • Front adjustable seatbelt anchors
  • 2nd row lower anchors & tether for children (LATCH) w/(3) positions
  • Rearview mirror w/compass
  • 17" x 7.5" aluminum alloy wheels
  • Driver & front passenger dual-stage, dual-threshold airbags (SRS)
  • Pwr sliding rear window w/open indicator, reminder chime
  • Front leather heated bucket seats-inc: driver 8-way pwr adjustment, pwr driver height adjustment, pwr lumbar support
  • Warning lights-inc: low fuel, low oil, tailgate open, in-bed trunk open, rear cabin window open
  • Steel-reinforced composite (SRC) bed-inc: in-bed trunk, dual-action tailgate, (6) HD tie-down cleats, (4) auto-off bed lights, motorcycle wheel indents
  • AM/FM stereo w/6-disc in-dash CD changer-inc: (7) speakers, subwoofer

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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