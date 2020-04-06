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2006 Hummer H3

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2006 Hummer H3

Location

Warranty Auto Sales Ltd

1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2

416-751-6653

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$12,500

+ taxes & licensing

  • 155,000KM
  • Used
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  • Listing ID: 4875444
  • VIN: 5GTDN136368148283
Exterior Colour
Boulder Gray (Gray)
Interior Colour
Ebony (19)
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
5-cylinder

....HUMMER H3 LS 4X4 AUX HEATED LEATHER SEATS SUNROOF LOW KILOMETERS...PERFECT COND.
....BBB A+ RATING......WE INCLUDE EVERYTHING......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED..

......LOW KILOMETERS, REALLY NICE, DRIVES FANTASTIC

.....ONE OWNER, VERY WELL MAINTAINED.

..... FEATURES, INCL; LS PKG., 4X4 PKG., POWER HEATED LEATHER SEATS, POWER GLASS SUNROOF, TOW PKG., AUX., SPORT EXHAUST, AIR COND., POWER OPTIONS GROUP, WINDOWS, LOCKS, MIRRORS, TILT, CRUISE CONTROL, PREMIUM SOUND, SPORT ALLOY WHEELS, DEEP TINT, REAR HEAT AND AIR, SPORT STEERING WHEEL WITH CONTROLS, FOG LIGHTS, ROOF RACK, RUNNING BOARDS, FULL SIZE SPARE, PLUS LOTS MORE.

.......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED, AND CLEANED, CAR-PROOF REPORT.... AWESOME TIRES. ..........WARRANTIES OF UP TO 4 YEARS AND "BUMPER-TO-BUMPER" STYLE ARE AVAILABLE AT VERY ATTRACTIVE PRICES. WE INCLUDE A 12 MONTH, 12,000KMS, POWERTRAIN WARRANTY. ........CALL US.........WARRANTY AUTO SALES..........OPEN 7 DAYS A WEEK.........416-751-6653.........IN BUSINESS SINCE 1967.

Comfort
  • Air Conditioning
  • Illuminated Entry
Convenience
  • Tilt Steering Column
  • INTERMITTENT WINDSHIELD WIPERS
  • Front Seat Back Map Pockets
  • Halogen headlamps w/auto lamp control
  • (2) front/(2) rear cupholders
  • Rear wiper w/washer
  • Multi-use front floor console
Windows
  • rear window defogger
Powertrain
  • ENGINE BLOCK HEATER
Exterior
  • Tire Pressure Monitor
Power Options
  • Pwr windows
  • Pwr rack & pinion steering
Safety
  • Pwr 4-wheel disc brakes
  • Child security rear door locks
Trim
  • Chrome front grille
Seating
  • 60/40 split-folding 2nd row seat-inc: outboard head restraints
  • Child safety seat top tether anchors for all 2nd row seating positions
Additional Features
  • Stainless Steel exhaust system
  • Black door handles
  • 100 amp alternator
  • Auto-dimming rearview mirror w/compass & outside temp display
  • Engine Oil Cooling System
  • 4.56 Axle Ratio
  • Semi-floating rear axle w/2-stage leaf springs
  • Solar Ray deep tinted glass on all glass behind B-pillar
  • (5) assist handles for front passenger & rear outboard passengers
  • 87 litre fuel tank
  • Battery run down protection
  • PASSLock theft-deterrent system
  • Cruise control-inc: telltale in instrument panel cluster
  • Driver/front passenger airbags w/passenger sensing system
  • Front/rear painted steel bumpers
  • Rear swing gate w/fixed glass
  • Luggage carrier w/side rails
  • TheftLock sound system
  • Body-colour wheel flare mouldings
  • Pwr adjustable/manual folding mirrors
  • Solar Ray tinted glass on windshield & front door windows
  • Front/rear license plate holders
  • Rubberized flooring in rear cargo area
  • Independent torsion bar front suspension
  • Lighting-inc: dome, courtesy, reading lamps, cargo area, door switches
  • Warning indicators-inc: headlamps-on, key-in-ignition
  • Tool kit-inc: tire jack, jack handle, tire wrench
  • 3.5L DOHC MFI 5-CYL ENGINE
  • Driver information centre-inc: trip computer, message centre
  • Instrument panel-inc: speedometer, tachometer, odometer w/trip meter, voltmeter, engine hour meter, oil pressure/coolant temp/fuel gauges
  • (2) front/(1) rear tow hooks/rings
  • 2-speed electronic shift control transfer case
  • HD handling/trailering suspension pkg
  • Rear mounted spare tire carrier
  • Underbody protection, skid plates for steering/suspension

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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