2006 Hummer H3

1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2
416-751-6653
+ taxes & licensing
....HUMMER H3 LS 4X4 AUX HEATED LEATHER SEATS SUNROOF LOW KILOMETERS...PERFECT COND.
....BBB A+ RATING......WE INCLUDE EVERYTHING......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED..
......LOW KILOMETERS, REALLY NICE, DRIVES FANTASTIC
.....ONE OWNER, VERY WELL MAINTAINED.
..... FEATURES, INCL; LS PKG., 4X4 PKG., POWER HEATED LEATHER SEATS, POWER GLASS SUNROOF, TOW PKG., AUX., SPORT EXHAUST, AIR COND., POWER OPTIONS GROUP, WINDOWS, LOCKS, MIRRORS, TILT, CRUISE CONTROL, PREMIUM SOUND, SPORT ALLOY WHEELS, DEEP TINT, REAR HEAT AND AIR, SPORT STEERING WHEEL WITH CONTROLS, FOG LIGHTS, ROOF RACK, RUNNING BOARDS, FULL SIZE SPARE, PLUS LOTS MORE.
.......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED, AND CLEANED, CAR-PROOF REPORT.... AWESOME TIRES. ..........WARRANTIES OF UP TO 4 YEARS AND "BUMPER-TO-BUMPER" STYLE ARE AVAILABLE AT VERY ATTRACTIVE PRICES. WE INCLUDE A 12 MONTH, 12,000KMS, POWERTRAIN WARRANTY. ........CALL US.........WARRANTY AUTO SALES..........OPEN 7 DAYS A WEEK.........416-751-6653.........IN BUSINESS SINCE 1967.
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.
1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2