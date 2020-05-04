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2006 Nissan Frontier

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2006 Nissan Frontier

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Location

Warranty Auto Sales Ltd

1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2

416-751-6653

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$9,750

+ taxes & licensing

  • 220,000KM
  • Used
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  • Listing ID: 4971108
  • VIN: 1N6AD07W26C402478
Exterior Colour
Silver Mist Metallic (Tan)
Interior Colour
Steel (W)
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder

...NISSAN FRONTIER LE 4X4 LIMITED TOW PKG. LEATHER SUNROOF LOADED...PERFECT MINT COND.
....BBB A+ RATING......WE INCLUDE EVERYTHING......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED..


...DRIVES FANTASTIC....REALLY REALLY NICE.

.... WELL MAINTAINED, LOW KILOMETERS,....PRIDE OF OWNERSHIP.


..... FEATURES, INCL; LE PKG., LIMITED PKG., 4X4 PKG., TOW PKG., POWER GLASS SUNROOF, AUX., POWER HEATED LEATHER SEATS, PREMIUM SOUND, TILT, SPORT EXHAUST, DEEP TINT, REAR HEATING, REAR AIR, CRUISE CONTROL, AIR COND., POWER OPTIONS GROUP, WINDOWS, LOCKS, MIRRORS, SPORT ALLOY WHEELS, FOG LAMPS, BED LINER, TONNEAU COVER, RUNNING BOARDS, ROOF RACK, SPORT EXHAUST, PLUS LOTS MORE.

.......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED, AND CLEANED, CAR-PROOF REPORT.... AWESOME TIRES. ..........WARRANTIES OF UP TO 4 YEARS AND "BUMPER-TO-BUMPER" STYLE ARE AVAILABLE AT VERY ATTRACTIVE PRICES. WE INCLUDE A 12 MONTH, 12,000KMS, POWERTRAIN WARRANTY. ........CALL US.........WARRANTY AUTO SALES..........OPEN 7 DAYS A WEEK.........416-751-6653.........IN BUSINESS SINCE 1967.

Safety
  • Fog Lights
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • First Aid Kit
  • Anti-Theft System
  • Electronic brake force distribution
Comfort
  • Air Conditioning
  • Illuminated Entry
  • Cargo Area Light
  • Front overhead console w/sunglass storage
Convenience
  • Cruise Control
  • Tilt Steering Column
  • Map Lights
  • Auto ON/OFF Headlights
  • Variable intermittent windshield wipers
Media / Nav / Comm
  • Trip Computer
  • Steering wheel-mounted audio controls
Windows
  • Rear Privacy Glass
Powertrain
  • 5-speed automatic transmission w/OD
  • Engine block heater w/factory installed cord
Suspension
  • Independent double-wishbone front suspension
Trim
  • Intergrated fender flares
Seating
  • 60/40 split fold-down rear bench seat
Additional Features
  • Side Step Rails
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Front stabilizer bar
  • Rear window defroster w/timer
  • Leather-wrapped steering wheel
  • 4-wheel drive
  • Immobilizer key system
  • Dual digital trip odometer
  • (2) rear coat hangers
  • Front tow hook
  • 80 litre fuel tank
  • Body-colour side mouldings
  • Front/rear door map pockets
  • (2) bottle holders
  • Front UV-reducing solar glass
  • Removable locking tailgate
  • Front/rear black mudguards
  • Chrome frame front grille
  • (4) rope hooks
  • Utili-track channel system w/(4) aluminum C-channel cleats
  • Spray-in bedliner
  • Tailgate light
  • (2) front adjustable/(2) rear fixed head restraints
  • Low tire pressure warning light
  • Pwr windows w/front auto up/down & retained accessory pwr
  • (4) cup holders
  • (3) 12V DC pwr outlets
  • (6) assist grips
  • Driver & front passenger airbags w/occupant-classification sensors
  • Front passenger 3-point ALR/ELR seat belt system
  • LATCH upper tether anchor
  • Homelink universal garage-door opener
  • (1) 2nd row under-seat removable storage box w/net
  • Outside temp display & compass
  • Dual visors w/extenders & illuminated vanity mirrors
  • Front/rear 3-point seatbelts w/front pretensioners, load limiters
  • Multi-leaf spring solid axle rear suspension
  • Body colour front/rear bumper
  • 4.0L SMPI DOHC 24-valve V6 engine
  • Auto locking front hubs
  • Rack & pinion speed sensitive pwr steering
  • Pwr sliding glasss sunroof w/tilt
  • (4) 17" x 7.5" 4-spoke aluminum wheels
  • Body colour pwr/heated folding mirrors
  • Chrome exhaust tailpipe
  • Color keyed door handles
  • Front reclining captain chairs-inc: 4-way manual driver seat w/adjustable lumbar support & height adjustment, fold down passenger seat/armrest & sliding feature
  • Rockford Fosgate AM/FM stereo w/6-disc CD changer-inc: MP3 playback capability, (9) speakers-inc: subwoofer

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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