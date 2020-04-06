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2008 Dodge Ram 1500

ST

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2008 Dodge Ram 1500

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Location

Warranty Auto Sales Ltd

1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2

416-751-6653

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$7,995

+ taxes & licensing

  • 221,000KM
  • Used
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  • Listing ID: 4875432
  • VIN: 1D7HA18K28J119904
Exterior Colour
Inferno Red Crystal Pearl (Red)
Interior Colour
Medium Slate Gray (D5)
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Rear Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder

.....DODGE RAM 1500 ST SXT QUAD CAB 4 DOOR 6 PASSENGER TRUCK....PERFECT CONDITION.
.....BBB A+ RATING......WE INCLUDE EVERYTHING......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED, AND CLEANED.

....AWESOME COND..... REALLY NICE.. DRIVES FANTASTIC.

......ONE OWNER, VERY VERY WELL MAINTAINED.

........LOADED WITH FEATURES, INCL; ST PKG., SXT PKG., SPORT PKG., QUAD CAB, 6 PASSENGER SEATING PKG., TOW PKG., TONNEAU COVER, BED LINER, AUX., SPORT CHROME ALLOY WHEELS, SPORT TIRES, CHROME RUNNING BOARDS, DEFLECTORS, SPORT STEERING WHEEL WITH CONTROLS, LIGHTING PKG., PREMIUM SOUND, POWER OPTIONS GROUP, WINDOWS, LOCKS, TINT, TILT, CRUISE, ALARM, REAR HEATING AND REAR AIR COND., SPORT EXHAUST, PLUS LOTS MORE.

.......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED, AND CLEANED, CAR-PROOF REPORT...
........WARRANTIES OF UP TO 4 YEARS AND "BUMPER-TO-BUMPER" STYLE ARE AVAILABLE AT VERY ATTRACTIVE PRICES. WE INCLUDE A 12 MONTH, 12,000KMS, POWERTRAIN WARRANTY.
........CALL US.........WARRANTY AUTO SALES..........OPEN 7 DAYS A WEEK.........416-751-6653.........IN BUSINESS SINCE 1967.

Comfort
  • Air Conditioning
Powertrain
  • Rear Wheel Drive
  • ENGINE BLOCK HEATER
Convenience
  • Tilt Steering Column
  • CARGO LAMP
  • Cigar Lighter
  • Passenger assist handle
  • Variable-speed intermittent windshield wipers
  • 12V auxiliary pwr outlet
  • Mini Floor Console
Exterior
  • tinted windows
  • Tire Pressure Monitor System
  • Full-size spare tire w/steel wheel & winch-type carrier
  • Gray upper fascia
Power Options
  • Pwr rack & pinion steering
  • Pwr accessory delay
Safety
  • Pwr 4-wheel disc brakes
  • Dual-note horn
  • Driver/passenger multi-stage frontal airbags
Media / Nav / Comm
  • AM/FM stereo w/CD player
  • Fixed long mast antenna
Seating
  • Rear underseat storage compartment
Security
  • Sentry key theft-deterrent system
Trim
  • Gray grille
Additional Features
  • Front stabilizer bar
  • Front air dam
  • 136-amp alternator
  • Front license plate bracket
  • Front/rear HD shock absorbers
  • Removable tailgate w/caliper latches
  • Front shoulder belt height adjusters
  • 600-amp maintenance-free battery
  • Black vinyl floor covering
  • 3.21 Axle Ratio
  • Electronically-controlled throttle
  • Trailer tow wiring-inc: 4-pin connector
  • Floor tunnel insulation
  • Black instrument panel bezel
  • Gray front/rear bumper
  • Manual 6" x 9" black mirrors
  • 6.3' cargo box
  • 9.25" rear axle ring gear diameter
  • Instrument cluster-inc: 200-KPH primary speedometer, tachometer
  • 3.7L V6 "MAGNUM" ENGINE

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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