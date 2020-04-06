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2008 Lexus ES 350

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2008 Lexus ES 350

Location

Warranty Auto Sales Ltd

1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2

416-751-6653

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$9,995

+ taxes & licensing

  • 170,000KM
  • Used
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  • Listing ID: 4875441
  • VIN: JTHBJ46G882240185
Exterior Colour
Smoky Granite Mica (Gray)
Interior Colour
Black (M)
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder

..LEXUS ES 350 SEDAN TOURING NAVIGATION REV CAMERA BLUETOOTH PANORAMIC SUNROOFS...PERFECT COND.
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.... WELL MAINTAINED, ONE OWNER, PRIDE OF OWNERSHIP SHOWS.


..... FEATURES, INCL; TOURING PKG., LUXURY PKG., NAVIGATION, BLUETOOTH, REVERSE CAMERA, SPORT STEERING WHEEL WITH CONTROLS, POWER HEATED LEATHER SEATS, AIR CONDITIONED SEATS, MEMORY SEATS, DUAL POWER GLASS PANORAMIC SUNROOF, HEATED MIRRORS, POWER TILT, PREMIUM SOUND, PREMIUM SPEAKERS, SPORT EXHAUST, DEEP TINT, REAR HEATING, REAR AIR, CRUISE CONTROL, AIR COND., POWER OPTIONS GROUP, WINDOWS, LOCKS, MIRRORS, SPORT ALLOY WHEELS, FOGS, WOOD GRAIN PKG., PLUS LOTS MORE.

.......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED, AND CLEANED, CAR-PROOF REPORT.... AWESOME TIRES. ..........WARRANTIES OF UP TO 4 YEARS AND "BUMPER-TO-BUMPER" STYLE ARE AVAILABLE AT VERY ATTRACTIVE PRICES. WE INCLUDE A 12 MONTH, 12,000KMS, POWERTRAIN WARRANTY. ........CALL US.........WARRANTY AUTO SALES..........OPEN 7 DAYS A WEEK.........416-751-6653.........IN BUSINESS SINCE 1967.

Convenience
  • Cruise Control
  • Rear Reading Lamps
  • Door Map Pockets
  • Cigarette lighter
  • Carpeted floor mats
  • Side window defoggers
  • Front seatback pockets
  • Dual illuminated visor vanity mirrors
  • Front centre console box
  • Projector style halogen headlamps
Powertrain
  • Front Wheel Drive
Trim
  • woodgrain trim
  • Body-coloured bumpers
  • Leather-wrapped shift knob
Media / Nav / Comm
  • Digital clock
  • Diversity antenna
Exterior
  • TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
  • P215/55R17 all-season tires
Safety
  • Fog Lamps
  • Front airbag supplemental restraint system (SRS)
  • Child-restraint seat anchor points
  • Child-protection rear door locks
  • Front/rear head/side curtain airbags
Power Options
  • Retained accessory pwr
  • Progressive-rate pwr rack & pinion steering
  • Pwr windows w/all-position auto-up/down feature
Windows
  • High solar energy absorbing tinted glass
  • Water repellent front door glass
Comfort
  • Electrochromic rearview mirror w/digital compass
  • Illuminated entry w/fadeout
Additional Features
  • Stainless steel exhaust
  • Front/rear stabilizer bars
  • Rear window defroster w/timer
  • Adjustable B-pillar shoulder belt anchors
  • Electronic throttle control system w/intelligence (ETCS-i)
  • Acoustic control induction system
  • Light control system
  • Passenger assist grips
  • Illuminated locking glove box
  • Front/rear cupholders
  • Pwr ventilated front & solid rear disc brakes
  • CHROME EXTERIOR TRIM
  • Body-coloured electrochromic pwr heated mirrors
  • Chrome-finished door handles
  • Fold down rear seat-inc: trunk pass-through
  • 3-spoke leather-wrapped pwr tilt/telescopic steering wheel w/audio controls
  • HomeLink universal transceiver
  • Satellite radio prep
  • Auxiliary pwr outlets
  • LED illumination system
  • Door courtesy & driver footwell lamps
  • Front knee airbags
  • All-position 3-point seat belts
  • Front/rear pretensioners & force limiters
  • Full-size spare tire/wheel
  • HD battery, starter & alternator
  • Dual-zone auto climate control system-inc: air filtration, rear heater ducts, dust, pollen & deodorizing air filters
  • Optitron electronic analog gauges w/multi-function display-inc: tachometer, coolant temp, outside temp
  • Warning lamps-inc: low fuel, low engine oil, low coolant level, low washer fluid, front passenger seat belt
  • 6-speed super electronically controlled automatic transmission w/OD, sequential multi-mode shifter
  • 3.5L DOHC DI 24-valve V6 engine-inc: dual variable valve timing w/intelligence (VVT-i)
  • Front/rear MacPherson strut suspension-inc: coil springs, gas struts

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