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Warranty Auto Sales Ltd

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2008 Pontiac G6

2008 Pontiac G6

GT

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2008 Pontiac G6

GT

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1830 Lawrence Ave East, Scarborough, ON M1R 2Y2

416-751-6653

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  • 101,000KM
  • Used
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  • Listing ID: 5020185
  • VIN: 1G2ZH36N384275312
Exterior Colour
Liquid Silver Metallic (Silver)
Interior Colour
Ebony (19)
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder

....PONTIAC G6 GT CONVERTIBLE LOW LOW KMS FULLY LOADED...MINT PERFECT COND.
....BBB A+ RATING......WE INCLUDE EVERYTHING......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED..


... REALLY NICE, REALLY FUN....DRIVES FANTASTIC.

.... VERY WELL MAINTAINED,..SERVICE HISTORY AND CLEAN CARFAX.


..... FEATURES, INCL; GT PKG., SPORT PKG., POWER CONVERTIBLE HARD TOP, POWER HEATED LEATHER SEATS, AUX., PREMIUM SOUND, PREMIUM SPEAKERS, SPORT EXHAUST, DEEP TINT, REAR HEATING, REAR AIR, CRUISE CONTROL, AIR COND., POWER OPTIONS GROUP, WINDOWS, LOCKS, MIRRORS, SPORT ALLOY WHEELS, FOGS, SPOILER, CARGO COVER, PLUS LOTS MORE.

.......PRICE INCLUDES ONE YEAR POWERTRAIN WARRANTY, SAFETY CERT., E-TEST, NEW BRAKES, NEW FLUIDS, NEW FILTERS, FULLY DETAILED, AND CLEANED, CAR-PROOF REPORT.... AWESOME TIRES. ..........WARRANTIES OF UP TO 4 YEARS AND "BUMPER-TO-BUMPER" STYLE ARE AVAILABLE AT VERY ATTRACTIVE PRICES. WE INCLUDE A 12 MONTH, 12,000KMS, POWERTRAIN WARRANTY. ........CALL US.........WARRANTY AUTO SALES..........OPEN 7 DAYS A WEEK.........416-751-6653.........IN BUSINESS SINCE 1967

Convenience
  • Cruise Control
  • Electric rear window defogger
  • Halogen headlamps w/auto lamp control
  • Front/rear carpeted floor mats
  • 12V auxiliary pwr outlet
Powertrain
  • Front Wheel Drive
  • ENGINE BLOCK HEATER
Seating
  • REAR SEAT HEAT DUCTS
Exterior
  • TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
  • Projector beam fog lamps
Power Options
  • PWR ADJUSTABLE PEDALS
  • pwr trunk release
Media / Nav / Comm
  • Fixed antenna
Safety
  • Brake/transmission shift interlock
  • Pwr front/rear disc brakes
  • Dual stage front & side air bags w/passenger sensing system
Windows
  • Solar Ray tinted glass
Security
  • Electronic immobilizer
Additional Features
  • Maintenance-free battery w/rundown protection
  • Emergency trunk release handle
  • 3.5L SFI VVT V6 ENGINE
  • Hydraulic pwr steering
  • Stainless steel exhaust system w/chrome tip
  • Dual black pwr manual folding mirrors
  • Flat blade speed sensitive variable intermittent windshield wipers
  • 3-spoke leather wrapped steering wheel w/radio controls
  • Tilt adjustable telescopic steering column
  • 200-watt 8-speaker high performance Monsoon sound system
  • 3-point seat belts for all seating positions-inc: front seat pretensioners w/load limiters
  • Retractable hard Top
  • 4-wheel independent active suspension
  • Pwr driver seat height adjuster
  • Visor vanity mirrors w/shade extensions
  • Rear spoiler integrated w/deck lid
  • Rear seat outboard adjustable head restraints
  • Pwr windows w/driver & passenger-side express down
  • Front license plate mounting provisions (Included for vehicles shipped to BC, MB, NB, NL, NT, NS, NU, ON)
  • Driver info system-inc: clock, external temp, oil life monitor, user programmable features, message centre
  • Front centre console-inc: shift handle, parking brake, storage armrest, (2) front/(2) rear cup holders
  • Instrumentation-inc: speedometer, tachometer, odometer, temp & fuel gauges
  • Lighting-inc: delayed entry w/theatre dimming, exit lighting
  • P225/50TR18 all-season BSW tires

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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